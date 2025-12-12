El Papa pide a los espías que no "intimiden" o "chantajeen" ni a políticos ni a periodistas

En una peculiar audiencia con agentes de los servicios secretos italianos, León XIV se ha quitado este viernes alguna que otra piedra del zapato. El Papa estadounidense y peruano ha advertido de la necesidad de vigilar "con rigor" para que la información más sensible y confidencial "no sea utilizada para intimidar, manipular, chantajear o desacreditar" a políticos, periodistas u otros actores de la sociedad civil. "Esto vale también para el ámbito eclesiástico", ha subrayado.

De hecho, según ha revelado, la propia Iglesia católica es "víctima" en varios países "de servicios de inteligencia que actúan con fines no buenos", vulnerando su libertad. Con ello, ha recordado que la seguridad nacional debe garantizar "los derechos de las personas, su vida privada y familiar, la libertad de conciencia y de información, y el derecho a un juicio justo".

Requisitos éticos

El problema es que "en determinadas circunstancias difíciles, cuando el bien común parece más necesario que todo lo demás", se corre "el riesgo de olvidar este requisito ético y, por lo tanto, no siempre es fácil encontrar un equilibrio", ha opinado. Sin embargo, ninguna actividad de inteligencia debe "nunca dejar de respetar la dignidad y los derechos de cada individuo", ha precisado.

Estos riesgos, ha continuado, "deben evaluarse siempre y exigen una alta moralidad tanto para quienes se preparan para asumir" el trabajo del espionaje. Más aún que, ha afirmado, "la llegada de tecnologías nuevas y cada vez más avanzadas nos ofrecen mayores oportunidades, pero al mismo tiempo nos expone a peligros constantes".

"El intercambio masivo y continuo de información nos exige ser vigilantes y críticos ante varios temas vitales: la distinción entre la verdad y las noticias falsas, la exposición indebida de la vida privada, la manipulación de los más vulnerables, la lógica del chantaje y la incitación al odio y la violencia", ha añadido. Aun así, en su opinión, los servicios de inteligencia pueden hacer un buen trabajo, "teniendo siempre presente el bien común, aprendiendo a evaluar con juicio y equilibrio las diferentes situaciones".