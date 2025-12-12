Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo

El rey Carlos III de Inglaterra ha anunciado este viernes que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo. "Hoy puedo compartir con vosotros la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención eficaz y el cumplimiento de las 'instrucciones del médico', mi propio programa de tratamiento contra el cáncer se podrá reducir en Año Nuevo", ha asegurado el monarca en un discurso pronunciado en Channel 4 en el marco de la campaña de prevención contra el cáncer 'Stand Up To Cancer', impulsada por la organización Cancer Research UK.

El rey ha asegurado que este "hito" es tanto una "bendición personal" como un testimonio de los "notables avances que se han logrado en la atención oncológica" en los últimos años y ha insistido en la importancia de realizar chequeos periódicos para detectar la enfermedad de forma precoz. "El diagnóstico precoz, sencillamente, salva vidas. He escuchado este mensaje repetidamente durante mis visitas a centros oncológicos de todo el país. También sé la diferencia que ha supuesto en mi propio caso, permitiéndome seguir llevando una vida plena y activa, incluso mientras me sometía al tratamiento", ha recalcado.

Esta ha sido una de las pocas veces en las que el monarca ha hablado públicamente de su enfermedad, de la cual no se conocen detalles más allá de que no se trata de un cáncer de próstata. Aun así, el rey ha querido dirigirse a la población en un intento de concienciar a las posibles personas afectadas para que acudan a su médico. "Sé por experiencia propia que un diagnóstico de cáncer puede resultar abrumador. Sin embargo, también sé que la detección temprana es la clave que puede transformar el proceso de tratamiento, proporcionando un tiempo invaluable a los equipos médicos y, a sus pacientes, el precioso regalo de la esperanza. Estos son regalos que todos podemos ayudar a entregar".

Dos años de lucha

Han pasado casi dos años desde que Carlos III anunció que padecía cáncer. Tras casi tres meses retirado casi por completo de la vida pública, en abril de 2024 retomó su agenda y desde entonces se le ha podido ver en actos públicos de diversa índole, entre ellos en la recepción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita de Estado al Reino Unido el pasado septiembre. El propio monarca también ha realizado viajes oficiales de varios días a Australia, a Italia y a El Vaticano, dando muestras de que el tratamiento contra la enfermedad avanzaba en la buena dirección.

La reducción de este tratamiento a partir del próximo año es un paso más en su lucha, aunque por ahora no ha confirmado que haya superado la enfermedad por completo. "Su Majestad ha respondido excepcionalmente bien al tratamiento y sus médicos aconsejan que las medidas en curso pasen ahora a una fase de precaución. Esta situación se supervisará y revisará continuamente para proteger y dar prioridad a su continua recuperación", ha asegurado un portavoz del Palacio de Buckingham.

El avance en el tratamiento de Carlos III es otra buena noticia para la familia real británica después de que la princesa de Gales, Kate Middleton, anunciase en septiembre de 2024 el fin de su tratamiento de quimioterapia y el inicio de una "nueva etapa" en su lucha contra el cáncer. Desde entonces, la princesa ha participado en numerosos eventos públicos, entre ellos el tradicional concierto de Navidad en la Abadía de Westminster la semana pasada, en un intento de recuperar cuanto antes la plena normalidad institucional.