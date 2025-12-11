Zelenski desvela que EEUU propone una "zona económica libre" y sin tropas en el este de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, desveló este jueves que Estados Unidos propone la retirada del ejército ucraniano de los territorios que aún controla en la región oriental de Donetsk y la creación, en su lugar, de una "zona económica libre" y desmilitarizada. "[Los estadounidenses] ven a las fuerzas ucranianas abandonar el territorio de la región de Donetsk, y el supuesto compromiso es que las fuerzas rusas no entren en este territorio (...) al que ya denominan 'zona económica libre'", dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev.

El mandatario ucraniano señaló que Washington sigue presionando a Kiev para que haga grandes concesiones territoriales a Rusia con el fin de poner fin al conflicto. La contienda empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y ya ha causado la muerte de decenas de miles de personas. La región del Donbás, en el este del país, se ha convertido en uno de los principales puntos de discordia en las conversaciones con los emisarios de Donald Trump y las férreas posiciones rusas en la negociación.

Zelenski ha entregado ya a EEUU una nueva versión del borrador del acuerdo de paz que presentó Trump (el de 28 puntos) y ha defendido que cualquier decisión que afecte a la soberanía de los territorios del este del país actualmente ocupados por Rusia se dirima en un referéndum. El plan presentado por Ucrania ha contado con el punto de vista de Europa: "No es un plan definitivo, es una reacción a lo que recibimos, a las condiciones previas", ha matizado el presidente ucraniano en un encuentro con la prensa en Kiev.

El Donbás, la exigencia de Putin

El principal obstáculo en estos momentos es la región del Donbás. "Los rusos quieren todo el Donbás, pero nosotros, por supuesto, no lo aceptamos", ha señalado Zelenski, quien ha explicado que muchos de los asuntos a tratar aún dependen de cómo se desarrollen los 20 puntos de la nueva propuesta de acuerdo de paz.

En lo que respecta a la soberanía de los territorios ocupados por Rusia, Zelenski ha defendido la necesidad de que se escuche la opinión del pueblo de Ucrania, ya sea a través de elecciones o de una consulta popular. "Debe existir una postura del pueblo ucraniano", ha añadido. En el caso de las elecciones, ha informado de que ha pedido al Parlamento que prepare enmiendas legislativas sobre la posibilidad de celebrar comicios en tiempos de guerra para garantizar que puedan realizarse "de manera legítima". "Si es posible que nuestros socios nos ayuden a organizar el proceso electoral de forma segura y dentro de un plazo adecuado, lo apoyaré", ha añadido

Entre los principales desacuerdos, según el dirigente, está cómo gestionar la región de Donetsk, donde Rusia, con el visto bueno de EEUU, reclama la retirada de las tropas ucranianas, a cambio de no meter a las suyas. "Esto no beneficia a Ucrania, pero debemos continuar con las negociaciones e intentar encontrar respuestas a todas las preguntas", ha subrayado. Otro punto de fricción está en todo lo que rodea a la central de Zaporiyia, la más grande Europa y uno de los principales escenarios de batalla, entre acusaciones cruzadas entre las partes sobre los ataques contra la instalación.

Garantías de seguridad

Zelenski también ha explicado que ha recibido una propuesta de Washington con posibles garantías de seguridad a la que incorporará las "ideas" de Kiev y "en unos días" entregará "un documento a la parte estadounidense. Sobre el tamaño de las fuerzas armadas, el ucraniano ha asegurado que se mantendrán en 800.000 efectivos, rechazando el significativo recorte que planteó Moscú.

El presidente ucraniano considera que la única forma de que Rusia acepte el alto el fuego que pedía Kiev para empezar a negociar es que se firme el acuerdo marco de paz que promueva EEUU. "Después de múltiples conversaciones con la parte rusa, EEUU considera que un alto el fuego completo solo puede darse con la firma de un acuerdo marco", dijo Zelenski. El presidente ucraniano añadió que los rusos no bajarán las armas si no hay acuerdo. "Nuestra posición no ha cambiado. Creemos que se necesita un alto el fuego. Pero después de recibir estas informaciones, la única opción es la firma de un acuerdo marco", remachó.

El apoyo de Europa

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este jueves que aspira a que el presidente de EEUU, Donald Trump, asista en persona a una nueva cumbre sobre Ucrania prevista para la semana que viene en Berlín en la que participarán los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido. Los principales países europeos tratan de arropar a Ucrania para evitar que Kiev tenga que renunciar a un territorio que no ha perdido en el campo de batalla como cesión para lograr la paz, como demanda Rusia.