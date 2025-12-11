Trump relanza la 'Golden Visa' para los más ricos: permiso de residencia en EEUU por un millón de dólares

Con el rostro de Donald Trump en un billete de dólar, y un atardecer de fondo, se lee el lema 'Descubre la vida en América' ('Unlock life in America'). Es el nuevo programa del Gobierno de EEUU para reactivar la llamada 'Golden Visa' (visa de oro) que ofrece un permiso de residencia permanente en el país para aquellos que puedan aportar más de un millón de dólares, según detalla la web oficial del programa, que lleva el nombre del presidente: 'The Trump Gold Card' (La tarjeta de oro de Trump).

La campaña, que se lleva gestando meses en la Casa Blanca, llega al día siguiente del anuncio de que la Administración hará un escrutinio exhaustivo de las redes sociales de los que quieran entrar como turistas en EEUU. El objetivo, en teoría, es cerciorarse de que el visitante no es una amenaza para el país pero dónde se traza esa línea es incierto para un Gobierno que ha reprimido las protestas en contra de sus políticas domésticas (represión migratoria) e internacionales (apoyo a Israel en la guerra de Gaza).

Cómo funciona

La visa de oro exige aportar 15.000 dólares no reembolsables para iniciar el proceso y, en caso de ser admitido el candidato, hasta 1 millón de dólares para obtener la tarjeta que concede estatus equivalente a un visado de residencia permanente. El programa promete una tramitación acelerada que, en la mayoría de casos, se resolvería en cuestión de semanas.

Las empresas también podrán solicitar la Corporate Gold Card (tarjeta corporativa oro) para patrocinar a empleados, con un coste de 15.000 dólares por solicitud y 2 millones por trabajador aprobado.

La iniciativa, formalizada por orden ejecutiva en septiembre, está diseñada —según la Administración Trump— para recaudar miles de millones y priorizar la entrada de emprendedores, inversores y profesionales con alto potencial económico. Demócratas y organizaciones proinmigración denuncian que crea una vía preferente para los más ricos y cuestionan su encaje legal.

Libre de impuestos

El programa incorpora un segundo nivel: la Platinum Card, que permite residir hasta 270 días al año en Estados Unidos sin pagar impuestos por ingresos obtenidos en el extranjero. Su precio asciende a 5 millones de dólares, además del trámite inicial. Por ahora solo existe una lista de espera y el Gobierno advierte de que la cuantía podría cambiar.

Mientras tanto, además de los que entren con visado de turistas, también los visitantes exentos de visado (como los españoles y el resto de ciudadanos de la UE) que entren con una autorización ESTA deberán permitir la revisión de su actividad en redes sociales de los últimos cinco años. El Gobierno incorpora así las redes como "dato obligatorio" en la solicitud, utilizada por ciudadanos de 42 países — además de la UE, se cuentan Israel, Australia, Japón, Catar o Chile—. El ESTA, que cuesta 40 dólares, ha duplicado su precio en los últimos meses y suele tener validez de dos años, permite múltiples entradas con estancias de hasta 90 días.