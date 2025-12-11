Los países de la 'coalición de voluntarios' aumentan la presión sobre EEUU para que ofrezca garantías de seguridad a Ucrania

Los miembros de la llamada "coalición de voluntarios" están redoblando la presión sobre Estados Unidos para que ofrezca garantías de seguridad a Ucrania tras la firma de un eventual acuerdo de paz con Rusia. El grupo, formado por una treintena de países y liderado por el Reino Unido y Francia, ha mantenido un encuentro por videoconferencia este jueves para recibir de primera mano la respuesta del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al plan de paz planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Un plan que, según ha revelado el propio Zelenski, contempla la creación de una "zona económica libre" en los territorios ocupados del Donbás.

El líder ucraniano ha asegurado que se han producido avances en las últimas horas sobre la posibilidad de recibir garantías de seguridad por parte de Estados Unidos. Algo que, tanto Ucrania como los países de la coalición consideran fundamental para evitar una nueva invasión de Rusia tras la firma de un acuerdo de paz. "Hemos mantenido una conversación con el equipo de Estados Unidos sobre las posibles garantías de seguridad para Ucrania y estamos trabajando en un documento marco. Debe ser lo suficientemente fuerte para funcionar, por eso creemos que debe ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos", ha señalado Zelenski.

El encuentro telemático se ha producido poco después de que Ucrania enviara su respuesta al plan de paz de Trump. Según el líder ucraniano, la creación de una "zona económica libre" en el Donbás supondría la retirada de las tropas ucranianas y, al mismo tiempo, impediría el avance del Ejército ruso en la región. Una posible solución que no parece convencerle por ahora, ya que existe el riesgo de que Rusia se haga con el control de esta zona a largo plazo. "Estamos trabajando para asegurar que las garantías de seguridad incluyen componentes serios de disuasión europea y sean fiables, y es importante que Estados Unidos esté con nosotros y apoye estos esfuerzos. Nadie está interesado en una tercera invasión rusa", ha asegurado Zelenski en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Activos congelados

Los países de la coalición también han mostrado avances en el desbloqueo de los activos rusos congelados en Europa para financiar el apoyo militar a Ucrania y la reconstrucción del país en el futuro. Los principales líderes europeos están presionando al primer ministro belga, Bart de Wever, para que permita el uso de estos activos, la mayoría de los cuales se encuentran en Bélgica. De Wever se reunirá este viernes en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, para tratar este asunto, mientras que algunos líderes han mostrado su confianza en lograr un acuerdo antes del Consejo Europeo de la próxima semana.

Más allá de las posibles garantías de seguridad y del desbloqueo de los activos rusos congelados, los países miembros de la coalición de voluntarios se han comprometido a seguir prestando apoyo económico y militar a Ucrania a pocas semanas del inicio del invierno, un momento crítico para millones de ucranianos que dependen del suministro de energía para escapar del frío. Zelenski ha agradecido el apoyo para "mantener estable la línea de frente, reforzar la defensa aérea y mantener la resiliencia general", especialmente ahora que "continúan los ataques rusos" contra la infraestructura energética de Ucrania.

Los principales países europeos, entre ellos el Reino Unido, Francia y Alemania, confían en que Estados Unidos logre avanzar hacia un acuerdo de paz en los próximos días. Tanto Starmer como el presidente francés, Emmanuel Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, han coincidido en señalar que el plan de Trump abre un "momento crucial" para Ucrania, aunque reconocen que todavía hay cuestiones pendientes de resolver. Los tres líderes tienen previsto reunirse en Berlín el próximo lunes, un encuentro al que confían que asista también el presidente estadounidense.