En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las defensas antiaéreas de Rusia repelen uno de los mayores ataques de drones ucranianos del año
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia vuelve a atacar infraestructura energética en Odesa y Poltava
El Ejército ruso volvió a atacar anoche infraestructuras energéticas en las regiones ucranianas de Poltava (centro) y Odesa (sur), según informaron las autoridades regionales.
Las infraestructuras bombardeadas en la región de Poltava están situadas junto a la ciudad de Kremenchuk.
En Odesa también fue alcanzada una infraestructura energética.
En ambos ataques los rusos utilizaron drones kamikaze de ataque de larga distancia.
Rusia repele uno de los mayores ataques de drones ucranianos del año
Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron la pasada noche 287 drones ucranianos, el segundo mayor ataque de Ucrania contra la retaguardia rusa desde marzo pasado, cuando lanzaron 337 artefactos en una noche, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.
"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 287 drones ucranianos de ala fija", señaló en Telegram el mando castrense ruso.
La región rusa más afectada fue Briansk, donde fueron derribados 118 drones.
Trump dice que Zelenski "tiene que ser realista" en sus peticiones para un acuerdo con Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este miércoles que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, "tiene que ser realista", en el marco de las negociaciones para un acuerdo con Rusia que ponga fin a la invasión rusa lanzada en febrero de 2022. "Tiene que ser realista. Y me pregunto cuándo tiempo se necesitará para que se celebren elecciones", ha dicho desde la Casa Blanca, desde donde ha alegado que el 82 por ciento de la población ucraniana está "exigiendo que se llegue a un acuerdo" porque están "perdiendo miles y miles de personas cada semana": "Quieren ver que termina".
Ucrania informa de un nuevo ataque con drones navales contra un petrolero ruso en el mar Negro
Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informaron este miércoles a varios medios ucranianos de un ataque con drones marinos Sea Baby contra un petrolero en el mar Negro, que navega bajo bandera de las Comores pero pertenece supuestamente a la conocida como 'flota fantasma' rusa. El petrolero, identificado por las citadas fuentes como el Dashan, navegaba por la zona económica exclusiva de Ucrania hacia el puerto ruso de Novorrosíisk. Según el medio Ukrainska Prava, el carguero se desplazaba a máxima velocidad y con el traspondedor apagado cuando se produjo el ataque.
Líderes de Francia, Alemania y Reino Unido abordan con Trump los esfuerzos para un acuerdo de paz en Ucrania
Los líderes de Francia, Reino Unido y Alemania han mantenido este miércoles una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar el proceso de negociaciones destinado a lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladímir Putin. "Los líderes han discutido los últimos acontecimientos en las conversaciones de paz encabezadas por Estados Unidos, aplaudiendo los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera para Ucrania y el fin de las muertes", ha dicho la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, después de la conversación.
El Kremlin elogia a Trump por sus declaraciones sobre que Ucrania está perdiendo la guerra
El Kremlin elogió hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus declaraciones a Político en las que asegura que Ucrania está perdiendo la guerra.
"Sin duda, hemos leído atentamente la parte de la entrevista con Político que alude al arreglo del problema ucraniano. Esta es una entrevista muy importante, una declaración muy importante", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Subrayó que "el tema del territorio y el hecho de que Ucrania está perdiendo terreno va en línea con nuestra postura".
Rusia ha conquistado menos del 1 % del territorio de Ucrania en todo 2025
El Ejército ruso ha conquistado en lo que va de año un 0,77 % del territorio ucraniano, según informó hoy el Instituto de Estudio de la Guerra (ISW, por su siglas en inglés).
En total, desde el pasado 1 de enero las tropas rusas han tomado 4.669 kilómetros cuadrados, en su gran mayoría en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, señala el ISW en su informe diario.
Además, también han logrado avances territoriales en Járkov y Dnipropetrovsk, donde el presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado crear una franja de seguridad.
El Kremlin rechaza tregua energética y recuerda que Putin ya demandó elecciones en Ucrania
El Kremlin rechazó hoy la tregua energética que propuso el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y también recordó que el líder ruso, Vladímir Putin, ha exigido en numerosas ocasiones la convocatoria de elecciones presidenciales en el país vecino.
"Nosotros trabajamos por la paz, no por una tregua", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Ucrania neutraliza 50 drones rusos y otros 29 impactan en siete puntos del país
Las defensas aéreas ucranianas han derribado desde la pasada noche 50 de los 80 drones de larga distancia lanzados por el Ejército ruso contra territorio bajo control de Kiev, según el parte de este miércoles de la Fuerza Aérea ucraniana.
Otros 29 drones, todos ellos de ataque, no fueron interceptados e impactaron en siete localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania.
Rusia derriba 32 drones ucranianos sobre el país, cuatro se dirigían a Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 32 drones ucranianos sobre territorio ruso, cuatro de ellos se dirigían a la ciudad de Moscú.
"Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea derribaron 20 drones ucranianos de ala fija", comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.
Más adelante notificaron que entre las 07:00 y las 09:00 (hora Moscú) volvieron a interceptar 12 drones ucranianos, cuatro de los cuales se dirigían a la capital rusa.
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
- Urbanismo busca a los 434 dueños extranjeros del hotel abandonado en Añaza
- Futuro incierto para inquilinos de las 358 viviendas de Añaza
- La Audiencia Provincial ejecuta la salida de los okupas del hotel Callao Salvaje: “El estado es dantesco y deplorable”
- Cierra Shibui: crónica de una muerte anunciada
- La complicada situación de Álvaro González en el CD Tenerife y la opción real de una salida en invierno
- Ni Doña Manolita ni La Bruja de Oro: la gasolinera de Tenerife que cada año reparte premios en la Lotería de Navidad
- La jornada laboral de 35 horas semanales enquista la huelga en el tranvía de Tenerife