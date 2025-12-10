Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Papa reafirma a Zelenski su "apremiante deseo" de que las negociaciones puedan conducir a la paz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha aterrizado en Italia la mañana del martes como parte de la corta gira europea que ya lo ha llevado a Londres y Bruselas. En su tercera visita al país en lo que va del año, el líder ucraniano se ha reunido primero con el papa León XIV en el Castillo de Gandolfo y, por la tarde, tiene prevista otra reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Ambos encuentros se producen en un momento de convulsión dentro del tablero geopolítico occidental, en plena crisis por el "divorcio" en curso entre la Unión Europea y la Administración de Donald Trump y sus acólitos, que ya describen a su hasta ahora aliada como un "adversario" y abogan por su destrucción. En Italia, además, el propio Gobierno de Meloni enfrenta también un caballo de Troya autóctono: la Liga de Matteo Salvini, el segundo partido de la coalición gubernamental, que desde hace ya meses repite como un mantra su oposición a los envíos de armamento a Ucrania.

En su habitual jerga diplomática, las propias palabras de Papa han trasladado este enrarecido clima de tensión máxima. "Durante la cordial conversación [entre Zelenski y el Papa], que tuvo como centro la guerra en Ucrania, el Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó el apremiante deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera". "Además, no faltó la referencia a la cuestión de los prisioneros de guerra y a la necesidad de asegurar el regreso de los niños ucranianos a sus familias", añadió la Santa Sede.