Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El papa recibe esta mañana a Zelenski en Castel Gandolfo

El papa León XIV recibe este martes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma.

El encuentro está previsto para las 9:30 hora local (8:30 GMT), informaron fuentes vaticanas.

Este será el tercer encuentro oficial entre ambos, después de que León XIV recibiera a Zelenski en una audiencia tras la misa de inicio de su pontificado, el pasado 18 de mayo, y en un segundo encuentro el 9 de julio, también en Castel Gandolfo.