Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeContinúa la búsqueda de un desaparecido en Los GigantesDesalojo de una casa okupada en TenerifeCampaña comercial de NavidadMatadero TenerifeSanta María del Mar
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Ejército de Israel lanza una ola de bombardeos contra "objetivos de Hizbulá" en el sur de Líbano

Fatima Rehan lleva en brazos a su hijo Mohammed, de dos años, mientras ella y otros miembros de la familia Rehan buscan entre los escombros de su casa, destruida por la ofensiva aérea y terrestre del ejército israelí contra Hamás en la Franja de Gaza.

Fatima Rehan lleva en brazos a su hijo Mohammed, de dos años, mientras ella y otros miembros de la familia Rehan buscan entre los escombros de su casa, destruida por la ofensiva aérea y terrestre del ejército israelí contra Hamás en la Franja de Gaza. / AP/LaPresse / LAP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents