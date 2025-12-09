Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Reporteros sin Fronteras señala a Gaza como el lugar más peligroso para la prensa Gaza ha sido el lugar más peligroso para los profesionales de los medios de comunicación, seguido por México, en el último año, en el que han sido asesinados 67 periodistas en todo el mundo, de los cuales al menos 53 han sido víctimas de conflictos armados o del crimen organizado. Son los datos del informe anual de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), publicado este martes, que desvela que se registró un muerto más que el año pasado, muy lejos de los 142 de 2012, la mayor cifra en 20 años.

España condena la entrada de fuerzas israelíes a instalaciones de UNRWA en Jerusalén Este El Gobierno de España ha condenado en la noche de este lunes la entrada a las instalaciones de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este realizada por las fuerzas de seguridad israelíes. En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno español ha indicado que esta acción viola "los privilegios e inmunidades de la agencia de Naciones Unidas".

Israel lanza una ola de bombardeos contra "objetivos de Hizbulá" en el sur de Líbano El Ejército de Israel lanzó durante esta madrugada una ola de bombardeos contra "estructuras pertenecientes" a la milicia chií Hizbulá en varias zonas del sur del Líbano, informó en un comunicado. Además, en su nota, Israel asegura haber atacado un "complejo de entrenamiento y cualificación" utilizado por Radwan, la fuerza de élite de Hizbulá que se usaba "para impartir entrenamiento a terroristas de la organización destinados a planificar y ejecutar actividades terroristas contra tropas y civiles de israelíes".

Netanyahu y Trump se reunirán el 29 de diciembre para discutir el plan de paz sobre Gaza El Gobierno de Israel ha confirmado que el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 29 de diciembre para tratar la evolución del plan de paz para la Franja de Gaza. El acuerdo ahora mismo se enfrenta a un momento especialmente crucial: Hamás denuncia que Israel ha incumplido constantemente el alto el fuego pactado en octubre con ataques que han costado las vidas de más de 350 palestinos, mientras que el Gobierno israelí se ha negado a abandonar sus posiciones en el interior del enclave hasta que Hamás no entregue los restos del último rehén y se desarme. Hamás ha contemplado la lejana posibilidad de admitir este último aspecto pero primero quiere que se concrete el despliegue de una fuerza internacional de seguridad en Gaza que vaya retirando paulatinamente a las fuerzas israelíes.

Guterres condena la incursión de agentes israelíes en las oficinas de la UNRWA en Jerusalén Este El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado su enérgica condena a la entrada de agentes israelíes en las oficinas de la agencia para los refugiados palestinos de la ONU, la UNRWA, en Jerusalén Este, como una violación de los preceptos de la Carta de la institución internacional. "El complejo de la UNRWA sigue perteneciendo a Naciones Unidas con la condición de inmune e inviolable a cualquier forma de interferencia", ha manifestado Guterres. El comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, había detallado previamente que agentes y funcionarios israelíes "entraron a la fuerza a primera hora del día en el complejo de la UNRWA en Jerusalén Este", antes de agregar que "todas las comunicaciones fueron cortadas" y que las fuerzas de seguridad incautaron "muebles, equipamiento de comunicaciones y otras propiedades".

Una niña de un año, asesinada por un francotirador israelí en Gaza este fin de semana Una niña de 1 año, asesinada por un francotirador israelí, es una de las tres personas que murieron este domingo por fuego del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino. En su reporte diario de fallecidos, que se refiere a los del día anterior, Sanidad indica este lunes que dos cuerpos fueron además recuperados de entre los escombros del territorio, lo que aumenta hasta 70.365 los muertos en Gaza por fuego israelí desde el comienzo de la ofensiva de Israel en octubre de 2023 en respuesta a los ataques de Hamás. Leer más

Detenidos cuatro militares por dejar atrás a un efectivo que se durmió durante una operación en Cisjordania Las fuerzas de seguridad israelíes han detenido este lunes a cuatro militares por haber dejado a un compañero de brigada atrás "de forma accidental" durante una operación llevada a cabo la semana pasada en la localidad de Qabatiya, en Cisjordania. El Ejército, que ha descrito lo sucedido como un "grave incidente", ha indicado que el militar en cuestión fue "abandonado" en un edificio tras haberse quedado dormido. Después de 40 minutos, el militar se reunió con el resto de los efectivos en otro inmueble. "Los comandantes fueron informados de forma inmediata de lo sucedido y se está realizando una investigación exhaustiva al respecto", ha aseverado el Ejército en un comunicado en el que ha especificado que los hallazgos se entregarán a los altos cargos pertinentes.

La Policía israelí cambia la bandera de la ONU por una de Israel en sede de UNRWA en Jerusalén El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, denunció que policías israelíes, acompañados de funcionarios municipales, "irrumpieron por la fuerza" este lunes en su sede de Jerusalén Este y sustituyeron la bandera de la ONU por una de Israel. "Esta acción representa un flagrante incumplimiento de la obligación de Israel, como Estado miembro de las Naciones Unidas, de proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU", denunció Lazzarini en su cuenta de X. Según su mensaje, las fuerzas israelíes entraron en el complejo de UNRWA con motocicletas policiales y otros vehículos, y cortaron todas las comunicaciones, al tiempo que se incautaron de muebles, equipos informáticos y otros bienes.