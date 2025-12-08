Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia sigue avanzando en el corazón del Donbás y la región de Zaporiyia

Las fuerzas rusas informaron este lunes de nuevos avances en las regiones ucranianas de Donetsk y Zaporiyia, que ponen en peligro los principales bastiones ucranianos en esas zonas.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, en Donetsk el ejército se hizo con el control de Chervone, una pequeña localidad, que se encuentra cerca de la carretera que lleva a los bastiones de Kramatorsk y Sloviansk, dos objetivos clave de la ofensiva rusa en esa región.

Chervone está situada a la orilla sur del río Hruzka, entre las ciudades de Chasiv Yar, cuya toma Rusia clamó el pasado verano, y Kostiantínivka, escenario de combates en la actualidad.