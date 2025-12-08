Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Ben Gvir porta un pin con forma de soga en apoyo a su plan de pena de muerte a "terroristas"

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, y otros miembros de su partido han portado este lunes insignias doradas con la forma de una soga durante una reunión de una comisión parlamentaria que sopesa la aprobación de la pena de muerte para palestinos condenados por el asesinato de israelíes.

Ben Gvir ha indicado en su cuenta en la red social X que tanto él como otros miembros de Oztma Yehudit han decidido llevar estos pines durante la reunión de la comisión de Seguridad "como símbolo del compromiso con aprobar la ley" y "como mensaje claro de que los terroristas merecen morir".

"Es hora de la pena de muerte para los terroristas", ha manifestado Ben Gvir en su mensaje, publicado en medio de las deliberaciones, que llegan después de que la legislación recibiera el mes pasado luz verde en primera lectura, si bien desde entonces ha sufrido diversos cambios en su redacción.