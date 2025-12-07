La Fiscalía de Corea del Sur imputa a un destacado aliado del expresidente Yoon por la crisis de la ley marcial

El equipo especial de investigadores de la Fiscalía de Corea del Sur ha imputado este domingo al que fuera líder parlamentario del Partido del Poder Popular (PPP) y ex ministro de Economía y Finanzas Choo Kyung Ho por su participación en la fallida declaración de ley marcial anunciada hace un año por el ahora destituido presidente y antiguo líder del partido, Yoon Suk Yeol.

Choo, que ejerció en el gabinete del antiguo mandatario, ha sido acusado de obstaculizar deliberadamente la reunión de emergencia que intentaba convocar el PPP la noche del 3 de diciembre, cuando el entonces presidente invocó la ley marcial para defender al país, esgrimió, de una injerencia norocoreana.

La bancada parlamentaria iba a declarar por decreto su rechazo unánime a la orden pero debido a que Choo no dejaba de cambiar el lugar de reunión, finalmente la convocatoria se celebró con 18 diputados del partido en lugar de los 108 con los que contaba.

En un comunicado de respuesta, Choo denuncia que la Fiscalía ha actuado a pesar de que los tribunales, en un principio, no veían pruebas suficientes para su imputación.

"El fiscal especial procedió con su acusación política sin más pruebas, incluso después de que su solicitud de orden de arresto fuera desestimada por no fundamentar los cargos", lamentó el imputado a través de un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.

También ha sido imputado el ex primer ministro Hwang Kyo Ahn, un antiguo barón del partido, por publicar mensajes de respaldo a la insurrección durante la declaración de la ley marcial.