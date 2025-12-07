En el municipio de Balboa
La explosión de una motocicleta bomba deja al menos 13 heridos en el suroeste de Colombia
El estallido ocurrió cerca de la comisaría de Policía en el municipio de Balboa, donde operan al menos dos grupos armados
EP
Al menos 13 personas han resultado heridas, entre ellas una niña de 7 años, por la explosión de una motocicleta bomba en el suroeste de Colombia, escenario habitual de la actividad de las disidencias de las FARC.
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha indicado que la explosión ocurrió cerca de la comisaría de Policía en el municipio de Balboa, donde operan al menos dos grupos armados, incluyendo las disidencias alias "Iván Mordisco", que "han anunciado y desplegado una escalada violenta en varias regiones del país y del departamento".
La potente detonación ha dejado daños materiales en biena parte de la localidad, entre ellos la sede de la Alcaldía, así como viviendas y locales comerciales.
Balboa y Patía, recuerda la Defensoría, conforman un enclave cocalero del Cauca y forman parte también de una región también golpeada por la minería ilegal.
"La violencia cotidiana y las reiteradas vulneraciones a los derechos de sus habitantes responden a las disputas por el control de economías ilícitas que, además, afectan gravemente a la naturaleza mediante la deforestación y la contaminación de fuentes hídricas", recuerda la Defensoría.
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino
- La Lotería Nacional deja tres premios en Canarias por valor de 285.000 euros
- La Laguna celebra este fin de semana la VII Feria de la Adopción con actividades, talleres y desfiles para todas las edades
- Los ‘tricampeones’ del concurso coreográfico del Carnaval se independizan
- La Policía baraja que la niña de 13 años falleció de forma accidental
- Adiós a la acera más peligrosa de Santa Cruz: el Ayuntamiento encuentra a una empresa que la arregle
- Cuándo juega el CD Tenerife contra el CD Lugo: horario y dónde ver el partido por TV y el móvil