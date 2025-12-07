Posible golpe de Estado
Un grupo de militares de Benín anuncia en televisión la "destitución" del presidente
Según la embajada francesa en el país africano, se han oído "disparos" cerca de la residencia del mandatario
Redacción
Un grupo de militares del Ejército de Benín ha anunciado este domingo en la televisión pública la "destitución" del presidente, Patrice Talon, que tenía previsto dejar el poder el próximo mes de abril tras 10 años en el cargo.
"Reunidos el domingo 7 de diciembre de 2025 hemos deliberado y decidido lo siguiente: el señor Patrice Talon queda destituido de sus funciones de presidente de la República", han anunciado los militares, integrantes de un grupo autodenominado Comité Militar para la Refundación (CMR).
En estos momentos, reina la confusión en este país del África occidental, vecino de Nigeria. Se desconoce el paradero de Talon y la embajada de Francia en Benín ha informado en X que "se han oído disparos en Camp Guezo, cerca de la residencia del presidente". La legación diplomática también ha pedido a los ciudadanos franceses que permanezcan en sus casas "por razones de seguridad".
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- La Lotería Nacional deja tres premios en Canarias por valor de 285.000 euros
- La Laguna celebra este fin de semana la VII Feria de la Adopción con actividades, talleres y desfiles para todas las edades
- La Policía baraja que la niña de 13 años falleció de forma accidental
- Adiós a la acera más peligrosa de Santa Cruz: el Ayuntamiento encuentra a una empresa que la arregle
- Cuándo juega el CD Tenerife contra el CD Lugo: horario y dónde ver el partido por TV y el móvil
- ¿Qué supermercados abren el 6 de diciembre en Canarias? Estos son los horarios de HiperDino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo y Lidl
- Los pequeños traen de cabeza a Txus Vidorreta en el CB Canarias