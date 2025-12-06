Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante un ataque a gran escala de Rusia en Ucrania
La Fuerza Aérea de Ucrania han informado a primera hora de este sábado en su perfil de Telegram que Moscú ha lanzado un ataque combinado contra infraestructura crítica ucraniana y que los radares han detectado al menos 34 misiles de crucero, 17 misiles balísticos y más de 650 drones
EP
Las autoridades polacas han desplegado aviones de combate este sábado en su espacio aéreo como medida preventiva después de que las fuerzas rusas hayan lanzado un ataque a gran escala contra varias regiones ucranianas cercanas a la frontera.
El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha informado en un comunicado publicado en redes sociales que ha "movilizado" a sus fuerzas y ha puesto "en alerta los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar".
"Estas acciones son de carácter preventivo y están orientadas a asegurar y proteger el espacio aéreo, especialmente en zonas adyacentes a áreas amenazadas", ha indicado, agregando que las fuerzas polacas supervisan la situación actual y están "listas" para una "respuesta inmediata".
El Mando ha informado de que "no se ha observado ninguna violación del espacio aéreo polaco" y ha trasladado su agradecimiento a la OTAN, al Ejército del Aire Español y a las Fuerzas Armadas de República Checa por su "apoyo". Asimismo, ha agradecido a Alemania y Países Bajos su asistencia con los sistemas de defensa aérea.
La Fuerza Aérea de Ucrania han informado a primera hora de este sábado en su perfil de Telegram que Moscú ha lanzado un ataque combinado contra infraestructura crítica ucraniana y que los radares han detectado al menos 34 misiles de crucero, 17 misiles balísticos y más de 650 drones.
Al menos tres personas han resultado heridas en la región de Kiev como consecuencia de estos ataques, que han provocado además un aparatoso incendio en la estación ferroviaria de la localidad de Fastiv, según la Administración Militar Regional de Kiev.
- Muere una niña de 13 años tras caer en el edificio abandonado en Tenerife
- Vecinos de Añaza, indignados y consternados por la muerte de una niña de 13 años en el mamotreto del Suroeste, exigen su derribo inmediato
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios
- Incendio en el hotel okupado en el sur de Tenerife
- Estos son los vinos canarios que están en la élite mundial gracias a la Guía Parker
- Un guardia civil de baja, juzgado en Tenerife, se enfrenta a pena de cárcel por viajar a la Península
- Los vecinos de las 44 ‘casas de papel’ de El Tablero exigen sus garajes