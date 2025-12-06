Crisis migratoria
Hallados 17 migrantes muertos en un bote a la deriva cerca de las costas de Grecia
La embarcación fue avistada por un buque mercante de bandera turca a 26 millas de la costa
Los guardacostas griegos han encontrado este sábado los cuerpos sin vida de 17 migrantes en un bote de goma a la deriva cerca de las costas de la isla de Creta, donde han sido encontrados solo dos supervivientes, que han achacado el naufragio al mal tiempo reinante.
La radiotelevisión estatal griega ERT ha informado de que la embarcación fue avistada por un buque mercante de bandera turca a 26 millas de la costa. Los guardacostas encontraron el bote semihundido y completamente desgobernado con los cuerpos en su interior.
El relato de los supervivientes, cuyas vidas no corren peligro, coinciden con el temporal que ha estado sacudiendo desde hace unos días las inmediaciones de Creta y que ha registrado vientos de hasta 90 kilómetros por hora. En el bote no había ni comida ni agua.
A la espera de que la investigación determine su lugar de origen, Creta suele ser el final del peligroso recorrido que inician los migrantes por la ruta de Tobruk, en Libia.
