En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski anuncia que la delegación negociadora de Ucrania ya está en EEUU y ve "factible" un acuerdo para avanzar hacia el fin de la guerra "en los próximos días"
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania informa de ataque ruso con 653 drones y 51 misiles, con impactos en 29 objetivos
Las autoridades ucranianas informaron este sábado de un ataque ruso masivo contra diversas regiones con 653 drones y 51 misiles de diversos tipos, con impactos en 29 puntos del país, que ha causado daños en infraestructuras energéticas y de transporte y ha dejado al menos seis civiles heridos.
De acuerdo con el parte matinal de la Fuerza Aérea, se contabilizaron 653 drones, entre ellos más de 300 de tipo Shahed, de los que pudieron ser neutralizados 585.
Los rusos también lanzaron de acuerdo con esta fuente tres misiles aerobalísticos Kh-47M2 de tipo Kinzhal, 34 misiles de crucero Kh-101, Iskander-K y Kalibr -de los cuales fueron interceptados un total de 29-, así como 14 misiles balísticos Iskander-M y KN-23, de los que fue interceptado uno.
Al menos un muerto y dos heridos en un ataque de las fuerzas ucranianas sobre Donetsk
Al menos un civil ha fallecido y otros dos han resultado heridos como consecuencia de un ataque con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre la ciudad de Gorlovka, en la República Popular de Donetsk, según han informado las autoridades locales a primera hora de este sábado.
"Como resultado de la agresión armada ucraniana en el distrito central de Gorlovka, un civil murió", ha notificado el alcalde de Gorlovka, Ivan Prijodko, en un escueto mensaje compartido en su canal de Telegram en el que ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.
Prijodko ha comunicado además que otras dos personas han resultado heridas en un ataque de artillería del Ejército ucraniano en la aldea de Korolenko.
Merz mantiene una conversación "muy constructiva" con De Wever sobre el uso de activos rusos
El canciller alemán, Friedrich Merz, se reunió este viernes en Bruselas con el primer ministro belga, Bart De Wever, con el que mantuvo una conversación "muy constructiva" sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania, tras la propuesta al respecto de la Comisión Europea (CE).
Un portavoz del canciller, Stefan Kornelius, informó de que en el encuentro, en el que también estuvo presente la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, los dos líderes coincidieron en que en la actual situación política el tiempo apremia y en que el apoyo a Ucrania es de una importancia central para la seguridad de Europa.
"Hemos tenido sobre este tema un diálogo muy constructivo", declaró Merz según trasladó su portavoz.
Irlanda investiga el avistamiento de drones durante el aterrizaje del avión de Zelenski en Dublín
La Policía de Irlanda ha confirmado este viernes la apertura de una investigación en torno al avistamiento de drones no identificados sobre la capital, Dublín, coincidiendo con el aterrizaje del avión que trasladaba al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para su visita oficial de esta semana al país europeo.
"La Unidad Especial de Detectives (SDU) está investigando este asunto", ha indicado un portavoz de la Garda Síochána en declaraciones concedidas a Europa Press. "Como parte de ello, la SDU mantendrá contactos con las Fuerzas de Defensa y los socios internacionales de seguridad", ha agregado.
Zelenski agradece al matrimonio Trump su gestión para el retorno de los niños ucranianos desde Rusia
El presidente de Ucrania, Voldimir Zelenski, ha agradecido a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania, su labor a la hora de negociar el retorno de los niños ucranianos atrapados en Rusia durante la guerra.
Melania Trump anunció el jueves que otros siete niños han sido devueltos por Rusia tras ser "separados" en el marco de la invasión de Ucrania, una medida que se produce tras el acuerdo alcanzado con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Bélgica mantiene su rechazo al uso de activos rusos pese a presiones de Alemania y la UE
El Gobierno belga que lidera Bart de Wever mantiene su rechazo a la propuesta de la UE de financiar a Ucrania con el uso de activos rusos inmovilizados, pese a los esfuerzos de la Comisión Europea y de Berlín por adaptar esa iniciativa a las condiciones que reclama Bélgica.
De Wever recibirá este mismo viernes en la capital belga a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y al canciller alemán, Friedrich Merz, para una cena privada que estará centrada en abordar el último plan que la CE ha puesto sobre la mesa para ofrecer asistencia financiera a Kiev.
Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en Donetsk
Las autoridades de Rusia han asegurado este viernes que sus tropas han logrado nuevos avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en Donetsk, en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
"Como resultado de acciones coordinadas de las unidades del grupo de fuerzas Sur, la localidad de Bezimianoye, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas informaciones.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
EEUU critica falta de realismo de Europa sobre guerra en Ucrania y ve prioritario retomar relaciones con Rusia
Estados Unidos considera que "algunos responsables europeos" están exhibiendo "expectativas poco realistas" sobre la guerra en Ucrania y ha destacado como prioritario el restablecimiento de las relaciones estratégicas con Rusia y salvar así un distanciamiento entre Europa y Rusia que, en opinión de Washington, es el mejor ejemplo de la "falta de autoestima" y la amenaza del "borrado" que ahora mismo afectan a la "civilización europea".
La ideología de la Administración Trump domina la nueva Estrategia de Seguridad Nacional presentada este viernes por la Casa Blanca; un documento que marca las líneas generales de la política exterior norteamericana en el mundo y que, en su apartado dedicado a Europa, apuntala en una idea trasladada en febrero a través del vicepresidente del país, JD Vance, durante su discurso de febrero ante la Conferencia de Seguridad de Múnich: la amenaza real de un declive de la civilización occidental en el continente europeo.
"Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su autoestima como civilización, y que abandone su enfoque fallido a favor de la asfixia de las regulaciones", recoge el documento antes de poner la guerra en Ucrania como caso representativo.
Ucrania dice que alcanzó un puerto ruso del mar de Azov y una refinería en Samara
Ataques ucranianos han alcanzado el puerto del mar de Azov de Temiruk, en la región rusa de Krasnodar, y una refinería situada en la región de Samara, también en la Federación Rusa, informó en sus redes sociales el Estado Mayor ucraniano.
Según esta fuente, el puerto de Temiruk da servicio a barcos de contenedores y a buques que transportan gas natural licuado y productos químicos.
Mientras tanto, la refinería de Samara procesa cada año entre 7 y 8,9 millones de toneladas de crudo. El Ejército ruso es uno de los beneficiarios de los productos resultantes, según el Estado Mayor ucraniano.
Rusia acusa a la ONU de "distorsionar la realidad" con su resolución sobre los niños "trasladados a la fuerza"
Las autoridades de Rusia han acusado este viernes a Naciones Unidas de "distorsionar la realidad" con la resolución sobre el "traslado a la fuerza" de niños ucranianos a territorio ruso en el marco de la invasión de Ucrania, desatada hace ya casi cuatro años.
El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que el documento, "preparado por el régimen de Kiev y sus socios europeos, y está saturado de mentiras e hipocresía". "Le han dado la vuelta a la realidad. Está basado en acusaciones odiosas contra Rusia y habla de supuestas adopciones y deportaciones forzosas para eliminar la identidad de estos niños ucranianos", recoge el texto.
"Estas insinuaciones carecen de prueba alguna al respecto. No se habla de los niños ucranianos que son llevados a Europa y que pierden todo contacto con sus familias", ha aseverado, al tiempo que ha explicado que "está claro que esta resolución busca distraer la atención del declive total del régimen de Kiev, lleno de corrupción y sufrimiento, de derrota tras derrota en el campo de batalla".
- Muere una niña de 13 años tras caer en el edificio abandonado en Tenerife
- Vecinos de Añaza, indignados y consternados por la muerte de una niña de 13 años en el mamotreto del Suroeste, exigen su derribo inmediato
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios
- Incendio en el hotel okupado en el sur de Tenerife
- Estos son los vinos canarios que están en la élite mundial gracias a la Guía Parker
- Un guardia civil de baja, juzgado en Tenerife, se enfrenta a pena de cárcel por viajar a la Península
- Los vecinos de las 44 ‘casas de papel’ de El Tablero exigen sus garajes