Francia insta al juez a obligar a Shein a controlar y responsabilizarse de los productos que vende

Francia exigió el viernes ante el Tribunal de Justicia de París la suspensión del sitio de comercio electrónico Shein o limitar los productos orientales a la venta y garantías para evitar la venta de productos ilícitos. El tribunal emitirá su fallo el 19 de diciembre tras la vista de este viernes. La tradicional oposición francesa a la importación de modelos de consumo se está manifestando actualmente en una abierta ofensiva contra el gigante chino de la moda ultrarápida Shein. La firma ha argumentado tras el escándalo de las muñecas sexualesque las exigencias del Gobierno son "irrelevantes", "inadmisibles, desproporcionadas e ilegales" porque el "perjuicio ha desaparecido". Shein retiró los productos infractores y todos los de vendedores externos (excepto ropa) tras el descubrimiento de muñecas sexuales de apariencia infantil a finales de octubre.

Si bien un bloqueo total del sitio parece desproporcionado para la fiscalía, el abogado del Estado propuso mantener la suspensión de la plataforma de Shein hasta que se implementen una serie de medidas para evitar que el problema se repita.

Muñecas sexuales de 1,20 metros

El Estado no pretende prohibir a Shein operar, pero exige un marco vinculante para garantizar que ya no se encuentren muñecas sexuales de 1,20 metros con caras de niñas de 10 años y orificios sexuales, o machetes de doble filo prohibidos en la legislación francesa. El abogado del Estado Renaud Le Gunehec argumentó que la venta de docenas de muñecas (cuatro según Shein) con forma de "niñas ultrarrealistas", a veces con un oso de peluche, no fue un accidente, sino una oferta masiva y abiertamente pedófila, afirmó durante la audiencia. El Gobierno basa su solicitud en el artículo 6-3 de la Ley de Confianza en la Economía Digital, que permite al tribunal ordenar las medidas necesarias para prevenir o detener los daños causados por el contenido en línea. La empresa, fundada en China en 2012 y ahora con sede en Singapur, argumenta, a través de sus abogados Julia Bombardier y Kami Haeri, que esta base legal no es aplicable. Representada en Europa por la empresa irlandesa ISSL (Infinite Styles Services Co. Limited), la marca de moda ultrarrápida sostiene que refuerza continuamente sus controles, explicó la abogada.

Al suspender su plataforma, Shein tomó una "medida responsable", según Kami Haeri, y el daño ha desaparecido. Aludiendo a las dificultades, en particular a la hora de implementar filtros de edad para contenido pornográfico, los abogados de Shein no pueden proporcionar un plazo para la reapertura de la plataforma. El representante de la fiscalía indicó que un bloqueo total del 'marketplace' durante tres meses sería "desproporcionado", dado que los productos infractores han sido retirados.

Los riesgos sistémicos

La fiscalía ya había expuesto su postura la semana pasada, y el Gobierno la tuvo en cuenta el viernes al suavizar su postura. Si no se implementa un bloqueo total, el Gobierno se contentaría con mantener el 'statu quo', conservando el sitio web tal como ha existido en Francia desde principios de noviembre, con solo artículos de ropa. Si se adopta esta solución, el Ejecutivo solicita la implementación de una serie de medidas y controles. Exige que la suspensión se levante solo si Shein demuestra que ha implementado estas medidas, bajo la supervisión de Arcom, el regulador digital. El abogado de Shein, Kami Haeri, lamentó la vaguedad en torno a las medidas solicitadas, afirmando que Arcom "carece de autoridad" para realizar este tipo de inspección. Además, los abogados de Shein reiteraron que solo la Comisión Europea tiene la autoridad para combatir los "riesgos sistémicos" que plantean plataformas de gran tamaño como Shein. La Comisión ya ha enviado solicitudes de información a la plataforma, un procedimiento que podría dar lugar a la apertura de una investigación. Los proveedores de servicios de internet (Bouygues, Free, Orange, SFR) también fueron citados a comparecer ante el tribunal para garantizar el posible bloqueo de Shein. Señalaron la falta de claridad del gobierno respecto a qué dominios de internet debían bloquearse y declararon que carecían de la autoridad para bloquear la aplicación móvil de Shein si fuera necesario. Durante la audiencia, una decena de activistas de la asociación Mouv'enfants se encontraban frente al juzgado, sosteniendo carteles con mensajes como 'Las muñecas sexuales alimentan fantasías pedófilas'.