Putin dice que la reunión con el enviado de Trump fue "muy útil" pero afirma que el Donbás "será liberado"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha señalado este jueves que la reunión mantenida en Moscú con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha sido "muy útil" y "necesaria" pero ha reafirmado que, igualmente, la región ucraniana del Donbás "será liberada". Así, ha justificado su larga duración --unas cinco horas de encuentro- y ha explicado que las conversaciones se han desarrollado sobre las propuestas realizadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre de Alaska del pasado mes de agosto.

Putin ha instado a los países europeos a "involucrarse" en las conversaciones para lograr un acuerdo en vez de "obstaculizarlas". "Rusia liberará el Donbás y Novorossiya, ya sea militarmente o por otras vías", ha aclarado durante una entrevista con el diario 'India Today'.

El presidente, que se encuentra de hecho en la India, se ha referido así a territorios que incluyen las provincias de Járkov, Jersón, Mikolaiv, Zaporiyia, Odesa y Dnipropetrovsk. "Hemos dado a las tropas ucranianas la oportunidad de retirarse del Donbás, pero Kiev prefiere seguir luchando". "Les hemos dicho que la gente no quiere vivir bajo su liderazgo; salieron a votar en el referéndum y votaron a favor de la independencia. Si retiran sus tropas no habrá acciones militares, pero prefieren combatir", ha aseverado. En este sentido, ha recordado que Rusia ha intentando mejorar las relaciones con las diferentes "regiones de Ucrania", al tiempo que ha aclarado que ha visto cómo muchas de estas zonas "están siendo destruidas".

El difícil papel de Trump

Para él, Trump está "tratando de lograr una solución consensuada de forma sincera". "Este no es un papel fácil", ha dicho, no sin destacar que se trata de una "tarea difícil". Sin embargo, ha dicho estar en desacuerdo con algunos puntos de la propuesta estadounidense. "Algunos asuntos son muy difíciles. En unos hemos dicho que sí, que se puede discutir, pero en otros no podemos", ha apostillado.

Por otra parte, Putin ha descartado que el país vuelva a sumarse al G8 y ha indicado que simplemente decidió "que dejaba de ir a esas reuniones". Además, ha apuntado al empeoramiento de la economía de los países del G7, entre ellos Alemania. No obstante, ha destacado que este grupo sigue siendo una "plataforma de negociación importante".

Sus palabras tienen lugar después de que Trump señalara que la exclusión de Rusia del G8 fue "un error" y ha llegado a asegurar que la guerra en Ucrania "se habría evitado" si no se hubiera expulsado a Moscú. Sobre el G7, ha indicado que "hablan mucho sobre Rusia, y eso que ni siquiera está sentada a la mesa". "Esto dificulta las cosas", ha sostenido.