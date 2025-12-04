'El Pollo' Carvajal, exjefe de inteligencia de Maduro, detalla a Trump las supuestas conexiones del régimen con el Cártel de los Soles

El exgeneral Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como "El Pollo" y por haber sido jefe de la inteligencia militar venezolana durante los gobiernos de Hugo Chávez y también de Nicolás Maduro, envió este miércoles una carta a Donald Trump desde una prisión federal norteamericana sobre las supuestas conexiones del régimen con el Cártel de los Soles. Carvajal detalla dos décadas de supuestas operaciones delictivas de la elite venezolana en el poder. A la vez, ofreció su colaboración total para desmantelarlas, en un reconocimiento implícito a la legitimidad de las acciones que lleva a cabo EEUU en el Caribe sur. La Administración de Trump considera a Maduro como el líder del Cártel de los Soles, etiquetado como organización terrorista extranjera, algo que Caracas niega tajantemente.

La confesión llega en vísperas de su sentencia por narcotráfico y narcoterrorismo, aplazada hasta febrero de 2026 para permitir mayor cooperación con la justicia estadounidense. El 'Pollo', extraditado desde España en 2023, se declaró culpable en junio de este año de cuatro cargos relacionados con el llamado Cártel de los Soles. "El régimen que una vez serví no es solo hostil; está en guerra con ustedes, usando drogas, pandillas, espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas", sostiene el exjefe de inteligencia, con palabras que parecen tomadas de las alocuciones del magnate republicano y sus colaboradores.

El Cártel de los Soles, sostuvo, es una "red" de la que participó "activamente" para "inundar" EEUU con drogas como estrategia de "daño social". El plan había sido impulsado inicialmente por Cuba y aprobado por Chávez y Maduro. Esto "corrompió instituciones venezolanas", incluyendo el Ejército y el poder judicial.

Conexión con el Tren de Aragua

Carvajal también dijo haber sido testigo de cómo el régimen armó y expandió el Tren de Aragua, una banda surgida en una cárcel de su país. Y para endulzar los oídos del Trump, dijo que ese grupo delincuencial se aprovechó de las políticas migratorias de la Administración de Joe Biden con el propósito de infiltrar miembros en territorio estadounidense. "Maduro expandió la estructura criminal y la usó para exportar delincuencia". A su criterio, las políticas de Trump contra Maduro "no solo son justificadas, sino necesarias y proporcionales a la amenaza".

Según detalla el exjefe de la inteligencia chavista, el plan fue "sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década de 2000 y se ha ejecutado con éxito con ayuda de las FARC, el ELN, operadores cubanos y Hizbulá", que sostiene que el Gobierno venezolano proporcionó "armas, pasaportes e impunidad" a estas organizaciones. "Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando criminalidad y caos al exterior, con el fin de atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de criminalidad dentro de Venezuela", añade.

Por último, el exgeneral asegura que se podría estar subestimando hasta dónde estaría dispuesto a llegar Maduro para aferrarse al poder. "Tienen planes de contingencia para todos los escenarios extremos con tal de no soltar el control", asegura.