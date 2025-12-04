Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Líderes advierten en llamada que EEUU podría traicionar a Ucrania y Europa, según medio
Líderes europeos, entre ellos el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtieron en una llamada telefónica el lunes pasado que EE.UU. podría traicionar a Ucrania y a Europa en las negociaciones para un acuerdo de paz, mostrando su desconfianza hacia Washington, según una transcripción de la conversación obtenida por 'Der Spiegel'. Según esta fuente, en la llamada también participaron el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el presidente finlandés, Alexander Stubb, uno de los pocos líderes europeos que tiene una muy buena conexión con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros, que también tiene buena relación con el mandatario estadounidense. "Existe la posibilidad de que Estados Unidos traicione a Ucrania en el tema territorial, sin claridad sobre garantías de seguridad", habría dicho Macron en la llamada, según una transcripción en inglés que cita el semanario germano, que dijo haber confirmado su contenido por dos participantes en la conferencia telefónica.
Kiev dice que controla la parte norte de Pokrovsk y destaca la necesidad de evitar bajas
El jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, dijo este jueves por primera vez que sus tropas controlan únicamente la parte norte de la ciudad de Pokrovsk, y subrayó la necesidad de preservar a sus soldados desplegados en la zona a la hora de planificar sus operaciones en la zona. Sirski publicó estas declaraciones en su cuenta de Facebook durante una visita al frente de Pokrovsk que tiene lugar después de que el Ejército ruso diera la ciudad por completamente conquistada esta misma semana. “Mientras los ocupantes no prestan atención a las pérdidas de personal, los comandantes ucranianos entienden claramente la importancia de proteger la vida y la integridad del personal a su cargo”, escribió Sirski en la red social.
Reino Unido tilda de "inexacto" el anuncio de Rusia sobre la toma del control de la estratégica Pokrovsk
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han dicho que las afirmaciones desde Rusia sobre la toma de la localidad ucraniana de Pokrovsk, situada en la provincia de Donetsk y de importancia clave, son "casi seguramente inexactas" y ha recalcado que "es probable" que las fuerzas ucranianas puedan seguir lanzando ataques contra la parte norte de la ciudad.
"Es probable que las fuerzas ucranianas retengan una capacidad limitada para lanzar redadas a pequeña escala en la parte norte de la ciudad, poniendo en duda el control total ruso y aplazando los esfuerzos de consolidación por parte de Rusia", han dicho, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.
Sin embargo, han reconocido que "las fuerzas rusas controlan muy probablemente la mayoría de Pokrovsk y buscan hacerse con el resto", antes de agregar que el Ejército de Rusia "continúa sus esfuerzos intensos para rodear Pokrovsk, que previamente servía como un nudo logístico ucraniano clave para apoyar las operaciones en el Donbás y que probablemente sigue estando en el eje prioritario para Rusia".
Rusia derriba 76 drones ucranianos en doce de sus regiones, incluido uno en la de Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 76 drones de ala fija ucranianos sobre doce regiones del país, incluida la de Moscú, y la anexionada península de Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
Uno de los drones derribados la pasada noche fue abatido en la cercanías de Moscú cuando se dirigía hacia la ciudad, escribió el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, en su canal de Telegram.
Según el parte de Defensa, el mayor número de derribos se produjo en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, donde fueron interceptados y destruidos 21 drones.
La Asamblea General de ONU exige a Rusia devolver niños ucranianos trasladados a la fuerza
La Asamblea General de la ONU adoptó este miércoles una resolución que exige a Rusia devolver a los niños ucranianos trasladados a la fuerza o deportados a su territorio, además de cesar esas prácticas y el "cambio de estatus" de los menores.
La resolución fue presentada en una reunión de urgencia por la ministra adjunta de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, quien denunció que los niños ucranianos sean vistos por Rusia como "trofeos de guerra", y fue aprobada con 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones.
Putin desea detener la guerra de Ucrania, afirma Trump tras el encuentro con Witkoff
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el líder ruso, Vladímir Putin, dio señales de querer detener la guerra de Ucrania, durante la reunión que mantuvo el martes con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.
"A él le gustaría poner fin a la guerra. Esa fue la impresión que dio. Ahora, si esa impresión fue correcta o no... La impresión que tuvieron es que le gustaría ver la guerra terminada, Volver a una vida más normal", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval.
Trump apuntó que el encuentro de Putin con Witkoff y con su yerno Jared Kushner, fue "una reunión razonablemente buena".
El jefe negociador ucraniano habla sobre el plan de paz con los asesores de seguridad europeos
El jefe negociador y secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, se reunió este miércoles en Bruselas con los consejeros de seguridad de los líderes de los principales aliados europeos para ponerles al día de los últimos contactos sobre el plan de paz que impulsa EE.UU. y coordinar los siguientes pasos.
El encuentro se ha producido después de que los dos negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, cancelaran una reunión prevista también en Bruselas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y regresaran a EE.UU. tras ser recibidos en la víspera en Moscú por el líder del Kremlin, Vladímir Putin, que volvió a insistir en condiciones que Kiev considera inaceptables, según medios como el Kyiv Post.
Los aliados aportan 1.000 millones más en armas para Ucrania mientras confían en negociación
Los ministros de Exteriores de la OTAN continuaron este miércoles mostrando su apoyo a Ucrania con la contribución de varios aliados de 1.000 millones de euros a la iniciativa para comprar armas estadounidenses para Kiev, mientras mantienen su confianza en que los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos por la paz tendrán resultado.
“Creo que son en total seis países, quizá incluso siete, dependiendo de algunas decisiones finales en sus capitales, los que se han comprometido con el programa PURL, lo que también es testimonio de que lo estamos consiguiendo y de que el reparto de la carga está ahora en una situación mucho mejor”, indicó el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en una rueda de prensa tras la ministerial.
El BCE insiste en que la ayuda a Ucrania debe respetar legalidad y estabilidad financiera
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, insistió este miércoles en la que la financiación para Ucrania, especialmente a través de un posible préstamo con los activos rusos congelados, debe cumplir con la legislación internacional y proteger la estabilidad financiera en Europa.
En una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, Lagarde reiteró que el emisor rechazó ser el garante de último recurso del "préstamo de reparaciones" propuesto por la Comisión Europea, puesto que esto supondría violar los Tratados europeos que prohíben la financiación monetaria de los Estados.
Bruselas se aferra a los activos rusos para financiar a Kiev y defiende su legalidad frente Bélgica
La Comisión Europea ha presentado este miércoles la base legal para sacar adelante su propuesta de financiar con la liquidez de los activos soberanos rusos congelados en Bélgica un préstamo de reparaciones a Ucrania; un plan cuya legalidad cuestiona abiertamente el Gobierno belga, que lo tacha de "confiscación" y avisa de que puede llevar al país a la "bancarrota".
"Nuestras propuestas se ajustan al Derecho internacional, maximizan la presión sobre Rusia y transmiten un mensaje claro de que su agresión no prevalecerá", ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas el comisario económico, Valdis Dombrovskis, en una comparecencia para defender la propuesta junto a la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. Así, el conservador letón ha incidido en que es una opción "jurídicamente sólida", que "respeta el principio de inmunidad soberana".
"Con las propuestas garantizaremos que Ucrania cuente con los medios para defenderse y avanzar en las negociaciones de paz desde una posición de fuerza", ha defendido, por su parte, la conservadora alemana, quien hace unas semanas apuntó la posibilidad de combinar la solución de los activos con otras dos opciones, que finalmente ha reducido a una sola y que se basa en acudir a los mercados para emitir deuda con el respaldo del presupuesto europeo para costear un préstamo europeo de 90.000 millones a Ucrania.
