Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

En Gaza caen menos bombas, pero apenas hay medicamentos: "La situación es trágica" El debilitado sistema sanitario gazatí lucha por atender a los pacientes que cada día inundan los pocos centros médicos que todavía quedan en pie en la Franja, una tarea que se ve frustrada especialmente por la falta de medicamentos y equipos sanitarios. Complementos alimentarios, suero o desinfectantes son suministros médicos básicos que no son fáciles de encontrar en Gaza, donde el alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás no ha supuesto la reanudación de la entrada de estos materiales al ritmo anterior a la guerra. "La situación es trágica", se lamenta el doctor Mohamed Abdesalam Mohcin, que cuenta a EFE que no dispone siquiera de los materiales necesarios para realizar una cura simple, como yodo o gasas.

Israel identifica los restos del último cuerpo entregado por Hamás y Yihad Islámica El Ejército de Israel ha anunciado en la mañana de este jueves la identificación de los restos del último rehén entregado en la víspera por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica, que corresponden al ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak, uno de los dos cuyos cuerpos quedaban aún por entregar. La víctima, según han indicado en Telegram las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tenía 42 años y trabajaba como agricultor en el kibutz Beeri, donde fue "asesinado el 7 de octubre de 2023 antes de que su cuerpo fuera secuestrado y llevado a la Franja de Gaza". La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha señalado en un comunicado que su familia ha sido informada y que las autoridades se coordinarán con la Embajada de Tailandia en Israel para devolver el cuerpo a su país de origen.

Cinco muertos, entre ellos dos niños y dos mujeres, en el ataque israelí al sur de Gaza Cinco personas murieron, entre ellas dos niños y dos mujeres, en el ataque israelí ocurrido anoche que afectó a un campamento de personas desplazadas en Jan Yunis, sur de Gaza, informaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad de la Franja. El bombardeo, que se produjo cerca del hospital de campaña Kuwaití, fue anunciado por el Ejército israelí como represalia por el ataque a sus tropas en la zona de Rafah, extremo sur de la Franja palestina, en el que resultaron heridos cinco soldados de Israel. Según fuentes médicas locales, 30 palestinos resultaron heridos, y muchos de los residentes en las tiendas del campamento, llamado Najaa y ubicado en la zona de Al Mawasi, eran empleados del hospital y sus familias, aunque se desconoce aún si figuran entre las víctimas.

Al menos cinco muertos en un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza Al menos cinco personas han fallecido, incluido dos niños, en un ataque llevado a cabo este miércoles por la noche por el Ejército de Israel contra una tienda de campaña en un campamento de desplazados ubicado cerca de un hospital en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde principios de octubre. Entre los fallecidos hay dos niños de ocho y diez años, mientras que el resto de personas tienen entre 30 y 46 años, según fuentes consultadas por el diario palestino 'Filastín', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Además, hay un número indeterminado de heridos, por lo que el balance puede variar en las próximas horas. El ataque israelí ha llegado después de que cinco militares resultaran heridos en un supuesto ataque perpetrado por milicianos palestinos en Rafá. De hecho, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado que el objetivo ha sido "un terrorista" de Hamás y que el bombardeo ha tenido lugar "en respuesta a la violación del alto el fuego".

Alemania activa un sistema antiaéreo adquirido de Israel para protegerse contra amenazas de misiles balísticos La Fuerza Aérea de Alemania ha activado este miércoles el sistema antiaéreo 'Arrow 3', adquirido de Israel, para protegerse contra amenazas de misiles balísticos, en el marco del incremento de las inversiones alemanas en defensa aérea en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. El inspector de la Fuerza Aérea Holger Neumann ha afirmado durante un discurso en un campo de entrenamiento militar en Annaburger Heide (este) que ahora existe una "capacidad completamente nueva de importancia estratégica". Para Neumann, la invasión rusa de Ucrania y el despliegue de nuevos misiles rusos han dejado claro "cuán real se ha vuelto la amenaza, antes abstracta, y cuán urgente" es su "defensa contra los misiles balísticos de largo alcance".

Netanyahu, tras incidente en Rafah con 4 soldados heridos: "Responderemos en consecuencia" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está reunido con miembros de su gabinete para estudiar la respuesta a los combates que causaron heridas al menos a cuatro soldados israelíes en Gaza y avanzó que su país "responderá en consecuencia". Netanyahu convocó de urgencia la reunión tras conocer el incidente con milicianos palestinos, ocurrido en Rafah (sur del enclave) y en el que uno de los soldados quedó gravemente herido, según avanzó el canal 12 israelí.

Heridos cuatro militares israelíes en un supuesto ataque armado en el sur de la Franja de Gaza Al menos cuatro militares israelíes han resultado heridos este miércoles en un supuesto ataque armado llevado a cabo por supuestos milicianos palestinos en la zona de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, en medio del acuerdo de alto el fuego. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han explicado que durante la jornada una patrulla desplegada en la zona se encontró "con varios terroristas que emergieron de una ruta subterránea" y, como consecuencia, un militar ha resultado gravemente heridos y otros tres presentan heridas moderadas. Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica, han informado de que la cifra de muertos a causa de la ofensiva puesta en marcha por Israel tras los ataques del 7 de octubre asciende a más de 70.100, mientras que los heridos se sitúan ahora en 171.000. Desde la entrada en vigor del último alto el fuego se han constatado 360 muertos por ataques israelíes, si bien la cifra total de fallecidos asciende a los 617 dado que muchos de ellos corresponden a cuerpos recuperados de entre los escombros.

Israel confirma haber recibido de la Cruz Roja el cuerpo de un nuevo supuesto rehén La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este miércoles que el Ejército israelí recibió del Comité Internacional de la Cruz Roja el ataúd con los restos de un nuevo supuesto rehén entregado por Hamás. "El ataúd será trasladado posteriormente a Israel, al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Salud. Una vez finalizado el proceso de identificación y según los resultados, se notificará formalmente a la familia", según un comunicado de la Oficina de Netanyahu. Hamás había informado previamente del hallazgo de un nuevo cuerpo de uno de los dos rehenes que quedan en Gaza en el norte del enclave palestino, y que iba a entregarlo a Israel esta tarde, como parte del acuerdo del alto el fuego. A la espera de que las autoridades israelíes confirmen la identidad del cuerpo entregado esta tarde, en Gaza quedaban los cadáveres del soldado israelí Ran Gvili y el del tailandés Sudthisak Rinthalak, ambos secuestrados por milicianos palestinos durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Israel confirma sus primeras conversaciones directas con representantes libaneses en más de 40 años El Gobierno israelí ha confirmado este miércoles que han tenido lugar las primeras conversaciones directas entre representantes civiles israelíes y libaneses en más de 40 años, en el marco del mecanismo de supervisión del alto el fuego alcanzado hace poco más de un año en Líbano. "El encuentro de hoy en Líbano es un intento inicial de establecer la base para una relación (bilateral) y cooperación económica entre Israel y Líbano. Es un avance histórico", ha declarado la portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian, en una conferencia de prensa. Durante su intervención, ha defendido que "este encuentro directo" ha tenido lugar, "sin lugar a dudas", por los "esfuerzos" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para "cambiar la situación en Oriente Próximo". "Como dijo, hay oportunidades únicas de crear la paz con nuestros vecinos", ha añadido.