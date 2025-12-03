El ultra Farage estudia una alianza con el Partido Conservador para las próximas generales en el Reino Unido

La posibilidad de que el partido de derecha populista Reform UK alcance un pacto con el Partido Conservador en las próximas elecciones generales está cobrando fuerza en el Reino Unido. Según el Financial Times, el líder ultra, Nigel Farage, ha trasladado a los donantes de su partido la intención de cerrar una alianza con los 'tories' con el fin de garantizar una victoria sobre el Partido Laborista en 2029. La suma de las dos formaciones multiplicaría las opciones de la derecha de llegar a Downing Street gracias al sistema electoral británico, que premia al candidato más votado en cada circunscripción independientemente de la diferencia de votos respecto a sus rivales.

Algunos donantes de Reform UK aseguran que Farage considera el pacto como "inevitable", aunque reconocen que llevará tiempo. Según estas fuentes, citadas por el diario económico, el líder populista quiere evitar que se repita la situación de 2019, cuando optó por retirar a los candidatos de su partido en las circunscripciones en las que los conservadores, comandados entonces por Boris Johnson, tenían opciones de retener sus escaños. Esta decisión permitió a Johnson lograr una victoria aplastante, aunque Farage aseguró sentirse traicionado por las decisiones tomadas posteriormente por el Gobierno conservador.

En esta ocasión, la fuerza de Reform UK en las encuestas daría a los ultras un gran poder de negociación y permitiría a Farage fijar sus propios términos en un eventual acuerdo, que podría materializarse en forma de coalición o en un acuerdo de cooperación entre las dos formaciones. El partido populista se sitúa como primera fuerza en intención de voto, con cerca de un 29% de los sufragios, frente al 17% de los 'tories', que rozan su mínimo histórico.

Desmentido oficial

Farage se ha apresurado a desmentir las informaciones y ha descartado cualquier acuerdo con el Partido Conservador. "Una noticia falsa publicada esta noche en el 'Financial Times' afirma que Reform alcanzaría un acuerdo con los conservadores. Después de 14 años de deshonestidad y mentiras, nunca se les debería perdonar. La idea de que yo trabajaría con ellos es ridícula. Traicionaron mi confianza en 2019 y nos aseguraremos de que dejen de ser un partido nacional en [las elecciones regionales y locales de] mayo", ha asegurado en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El líder populista ha asegurado que "a veces la gente escucha lo que quiere", en referencia a los donantes que dan por hecha una alianza, mientras que la líder de los conservadores, Kemi Badenoch, ha afirmado que no tratará a su partido como "un juguete" y ha descartado cualquier pacto. A pesar de que algunos rostros conocidos de su formación han abandonado el barco y se han unido a Reform UK, Badenoch ha conseguido retener a una parte importante de sus donantes, quienes ven con recelo el auge de los ultras.

En caso de que la alianza finalmente no se materialice, serían los laboristas quienes saldrían beneficiados. La división del voto de la derecha les daría opciones para alzarse con la victoria en algunas circunscripciones muy disputadas entre las tres formaciones, algo que ya ocurrió en las elecciones generales de julio de 2024. El auge de los Verdes y los buenos resultados de los partidos nacionalistas suponen, sin embargo, una amenaza para el primer ministro, Keir Starmer, quien podría perder representantes en las circunscripciones de Gales y Escocia, así como en los núcleos urbanos de Inglaterra.