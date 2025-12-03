Esteban González Pons y Javi López, dos visiones políticas distintas que se encuentran en el europeísmo

Esteban González Pons (Valencia,1964) y Javi López (Madrid, 1985) son dos de los eurodiputados más longevos de la delegación española en el Parlamento Europeo, una de las que más peso numérico y político tiene en la única institución directamente elegida por los ciudadanos. A pesar de las diferencias políticas, ambos comparten una firme convicción europeísta y debaten este miércoles sobre la actualidad del bloque en el mundo de Donald Trump y Vladímir Putin, en una nueva edición de European Bridges, el foro organizado por EL PERIÓDICO en colaboración con Agenda Pública.

Abogado y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, Pons ha dedicado media vida a la política. Su primer cargo fue como senador en 2013, donde llegó a ser portavoz del Partido Popular. Dedicó cinco años a la política autonómica desempeñando también distintos cargos de conseller y ha pasado por el Congreso como diputado por Valencia. Su peso político dentro del Partido Popular español y europeo es igualmente notable.

Dio el salto a Europa en 2014 y el pasado año fue elegido vicepresidente de una institución donde se ganó el respeto de sus compañeros y cierta viralidad en las redes, por sus apasionados discursos contra el Brexit. "Europa es hoy inevitable, la única alternativa", aseguró el popular en la Eurocámara, advirtiendo que la decisión del Reino Unido de abandonar el bloque era una advertencia de que Europa también era "reversible".

"Europa no es un mercado, es la voluntad de vivir juntos", aseguró González Pons en aquel discurso. De hecho, uno de los compañeros que mejor le conoce, Gabriel Mato, aseguró en declaraciones a EL PERIÓDICO que el popular "es consciente de que Europa se construye desde la unidad, el debate y en muchos casos la renuncia". Con buenos amigos en todos los grupos políticos y de todas las nacionalidades, Mato destaca del vicepresidente "su capacidad para alcanzar consensos con el resto de formaciones políticas".

Cuando no está trabajando para lograr acuerdos políticos, González Pons escribe. Desde 2020, ha publicado tres novelas, 'Ellas' (2020), 'El Escaño de Satanás' (2022) y 'Libro de pecados' (2025), y recientemente, un libro de poesía con el título 'El incómodo desnudo de un hombre adulto'.

América Latina en el corazón

López nació en Madrid pero creció en Barcelona, la ciudad que lleva en el corazón. Licenciado en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra, cuenta con un máster en Liderazgo para la gestión política y social, por la Universitat Autònoma de Barcelona. Como González Pons, también el socialista ha pasado por la política local, ya que fue Consejero de Distrito y Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Barcelona entre 2011 y 2014.

Como su colega popular, en 2014 llegó a la Eurocámara y el pasado año fue elegido vicepresidente de la institución. López se ha hecho un nombre en los últimos años como una de las voces más importantes de defensa de la cooperación entre la Unión Europea y América Latina, en un momento en el que las alianzas cuentan más que nunca.

De hecho, reconoce que una de las partes que más estimulantes le resultan de su trabajo son las misiones de observación electoral. Recuerda especialmente momentos clave de calado político como su participación en las complicadas elecciones locales y regionales en Venezuela en 2021, o en Colombia en 2022, que alzaron al líder de la izquierda Gustavo Petro al poder.

Una buena pareja

López lleva Barcelona en el corazón, pero es 'colchonero'. Quienes le conocen cuentan a EL PERIÓDICO que le encantan los perros y en 2026 afrontará el mayor reto y el que más ilusión le hace, aunque no tenga nada que ver con la política. Y es que el próximo año, López será padre.

Aunque les separa la ideología, Esteban González Pons y Javi López trabajan bien juntos. El propio Gonzalez Pons reconoce que hacen "buena pareja" y disfruta con el socialista del "debate desde la diferencia, el reencuentro desde la renuncia, el enfado desde la templanza y el abrazo buscando el bien común".

López describe a González Pons como "un europeísta convencido, un orador excelente y un operador político de primer nivel". Del popular asegura que es "hábil y camaleónico", "tan afilado como constructivo". El socialista insiste en que su trayectoria demuestra "un amplio dominio de las coordenadas, métodos y lógicas de la política europea, un terreno en el que se mueve con eficacia y solvencia reconocidas en Bruselas".