Guerra en Ucrania
Bruselas da dos opciones a los gobiernos para financiar a Ucrania: deuda conjunta o activos rusos congelados
Los líderes de la Unión Europea se comprometieron en octubre a hacerse cargo de las necesidades económicas de Kiev para los próximos dos años
La Comisión Europea ha dado este miércoles dos opciones a los gobiernos europeos para garantizar la viabilidad económica de Ucrania durante los próximos dos años: utilizar el presupuesto comunitario para emitir deuda conjunta o hacer uso de los activos rusos congelados para dar un préstamo a Kiev.
El pasado mes de octubre, los líderes de la UE se comprometieron a hacerse cargo de las necesidades económicas de Ucrania para los próximos años. Según los cálculos de la Comisión, Kiev necesita alrededor de 53.000 millones de euros en asistencia presupuestaria y unos 80.000 millones en apoyo militar de aquí a 2027. La pregunta es de dónde puede el bloque sacar el dinero.
La opción predilecta por la mayoría de los gobiernos europeos es utilizar los activos rusos congelados gracias a las sanciones que la UE impuso sobre el Banco Central Ruso al inicio de la guerra. Los líderes consideran que los contribuyentes europeos no deberían correr con el coste de un conflicto iniciado por el Kremlin.
Activos o deuda
Buena parte de los 200.000 millones de euros en activos están en posesión de Euroclear, con sede en Bélgica. El gobierno belga se ha opuesto firmemente a su uso porque le preocupan las potenciales consecuencias legales de hacerlo, y tener que pagar la factura si no existe una mutualización de los riesgos. Eso es lo que trata de solucionar la Comisión con las propuestas que ha planteado este miércoles.
Según la Comisión, los textos "establecen una serie de salvaguardias para proteger a los Estados miembros y a las instituciones financieras de posibles represalias dentro de Rusia y de expropiaciones ilegales fuera de Rusia". Además, para hacer frente a "cualquier riesgo residual", de hacerse uso de los activos, los gobiernos deberán contribuir a "un sólido mecanismo de solidaridad", bien con garantías nacionales, bien con el presupuesto comunitario. Además, Bruselas plantea hacer ilegal cualquier transferencia de activos a Rusia, para evitar el colapso si se descongelan.
"Con las propuestas de hoy, garantizaremos que Ucrania cuente con los medios para defenderse y avanzar en las negociaciones de paz desde una posición de fuerza", ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un comunicado. "Estamos aumentando el coste de la guerra de agresión de Rusia. Y esto debería servir como un incentivo adicional para que Rusia participe en la mesa de negociaciones", ha añadido la alemana.
Suscríbete para seguir leyendo
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Muere un ciclista arrollado por un vehículo en Tenerife
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada del invierno puro a Tenerife: 'Canarias encara una semana marcada por el viento y un descenso brusco de las temperaturas
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- El rodaje de 'El laberinto de las mariposas', con Can Yaman, llega a su ecuador en Tenerife
- La Aemet avisa: el fuerte viento y las lluvias continuarán este martes en Tenerife
- El pueblo de Tenerife que combina precio y calidad de vida: la experta Mariela González lo recomienda para comprar vivienda
- Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, se estrena en la Subida a Tamaimo con un Peugeot 208 Rally4