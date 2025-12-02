Perdón presidencial
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, liberado en EEUU tras el indulto de Trump
El mandatario, de 57 años, fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico
EFE
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado el lunes, según los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP), tras recibir un indulto total del presidente estadounidense Donald Trump.
Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares. Según la página web de BOP, Hernández, de 57 años, fue liberado el 1 de diciembre de una prisión federal de alta seguridad de Estados Unidos en Hazelton (Pensilvania. Por el momento no se han confirmado detalles oficiales sobre su paradero actual o los pasos legales siguientes.
Trump anunció que pensaba indultarlo tras asegurar que el Gobierno del expresidente Joe Biden "tendió una trampa" al exmandatario hondureño, que gobernó el país entre 2014 y 2022.
Oleada de críticas
La decisión de liberar a Hernández ha generado críticas de varios sectores que consideran que el indulto debilita la lucha contra el narcotráfico, mientras defensores señalan irregularidades en el juicio y denuncian persecución política.
Hernández pidió ser indultado por Trump con una carta en la que lo elogiaba y le recordaba la colaboración entre ambos países durante su primer mandato, según publica el medio Axios, que ha tenido acceso a la misiva.
En la carta, según Axios, Hernández trató a Trump de "su excelencia", algo que pudo favorecer el perdón presidencial en el que también pudo influir una "persistente campaña de cabildeo" desarrollada por Roger Stone, un antiguo amigo del presidente estadounidense.
- La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
- Santa Cruz tiene 50.000 metros cuadrados de suelo inutilizable porque nadie lo registró
- La hermana del asesinado por la banda de Añaza denuncia amenazas: “Son las próximas en la lista”
- Muere un ciclista arrollado por un vehículo en Tenerife
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Chayanne vuelve a Tenerife: el artista estrena el cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026
- Santa Cruz niega las paradas a los tuk tuk, ni para sacar fotos, y le pasa la pelota al Gobierno canario
- La Aemet avisa: el fuerte viento y las lluvias continuarán este martes en Tenerife