Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Al menos diez personas murieron y varias más resultaron heridas este viernes en una serie de ataques perpetrados por las fuerzas israelíes durante una incursión en la localidad de Beit Jinn, a las afueras de Damasco

Tiendas de campaña de un campo de refugiados en Ciudad de Gaza, este jueves.

Tiendas de campaña de un campo de refugiados en Ciudad de Gaza, este jueves. / AP/LaPresse

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

El tiempo en Alajeró: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Agulo: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Adeje: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Patri Gavira, capitana del Costa Adeje Tenerife: "El objetivo de esta temporada es no ponernos techo"

Sanitarios que se convierten en entrenadores de mayores: así es el programa que previene la dependencia en Tenerife

¿Por qué muchos de los jóvenes de El Hierro deciden buscar su futuro profesional fuera de la Isla?

Cinco señales que indican obesidad infantil

Asesinato de la Banda de Añaza | Amenazas a la hermana de la víctima: "Son las próximas en la lista"
