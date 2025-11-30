Netanyahu pide un indulto al presidente de Israel por su juicio por corrupción

El primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, lanza otra operación en defensa de su inocencia. Este domingo, el líder israelí ha presentado una solicitud formal de indulto al presidente Isaac Herzog, tal y como ha informado la Residencia Presidencial. En una solicitud de 111 páginas de su abogado y una carta firmada por el propio Netanyahu, el mandatario ha defendido que un indulto presidencial le permitiría "reconciliar la división nacional" y "reducir las llamas" en los argumentos que rodean su juicio por corrupción, en el que está declarando actualmente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió hace unas semanas una carta con la misma petición a Herzog.

"Ha transcurrido casi una década desde que comenzaron las investigaciones en mi contra", ha afirmado en una declaración en vídeo publicada poco después de presentar la solicitud. "El juicio sobre estos asuntos lleva casi seis años en curso y se prevé que continúe durante muchos años más", ha explicado Netanyahu. Según declara el primer ministro, cada vez es más evidente que se cometieron "delitos graves" al construir el caso en su contra y subraya que su propio interés sigue siendo seguir con el proceso legal hasta que sea absuelto de todos los cargos. "Pero la realidad diplomática y de seguridad –el interés nacional– exige lo contrario", añade.

A la petición de Netanyahu, se le han unido otras iguales de sus aliados. El ministro de Economía e Industria, y exalcalde de Jerusalén, Nir Barkat, ha exigido el indulto para su líder de partido. "El interés del Estado de Israel, tanto de la derecha como de la izquierda, es poner fin al juicio contra el primer ministro Netanyahu", ha defendido en un comunicado. "Es hora de liberar a Israel de la saga del juicio a Netanyahu que está desgarrando a la nación", ha declarado el ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar, añadiendo que "lo correcto es conceder el indulto por el bien del futuro del país". También el ultraderechista Itamar Ben Gvir, a cargo de la cartera de Seguridad Nacional, ha dicho que el indulto es "crucial para la seguridad del Estado".

Sin admitir culpabilidad ni disculparse

Sin embargo, no todos los partidarios de Netanyahu han apoyado su estrategia. La diputada del Likud, Tally Gotliv, se ha preguntado por qué el primer ministro haría semejante petición, que le hace sentir "dolor y humillación a la luz de la solicitud de indulto".

En la carta de una página a Herzog pidiendo perdón, Netanyahu no admite culpabilidad ni se disculpa por ninguna irregularidad. Sí que reconoce que "los procedimientos que se llevan a cabo en mi caso se han convertido en un foco de confrontaciones", y una "amplia responsabilidad pública y ética" por la tensión causada por su juicio. "Comprendo las consecuencias de estos acontecimientos", ha añadido.

Por su parte, la oposición ha pedido a Herzog que rechace la solicitud de indulto. "No puede indultar a Netanyahu sin una admisión de culpabilidad, una expresión de remordimiento y un retiro inmediato de la vida política", ha declarado en vídeo el líder de la oposición, Yair Lapid. El jefe de Los Demócratas, Yair Golan, ha ido más allá hasta defender que "sólo los culpables buscan el indulto". "Tras seis años de juicio, tras una década de afirmar que 'no hay nada ni habrá nada', ahora resulta que temes la verdad", le ha dicho, dirigiéndose al primer ministro.

Otros políticos le han acusado de intentar distraer al público con esta petición, mientras los temores a una nueva ofensiva militar contra el Líbano aumentan.

"Algunos están por encima de la ley"

"Conceder un indulto a un primer ministro acusado de graves delitos de fraude y abuso de confianza enviaría un mensaje claro de que algunos ciudadanos están por encima de la ley", ha afirmado el Movimiento por un Gobierno de Calidad. El grupo de vigilancia ha subrayado que constituiría "un golpe mortal al Estado de derecho y al principio de igualdad ante la ley, el alma misma de la democracia israelí" y ha instado a Herzog a "mantenerse firme frente a las presiones y defender la democracia israelí".

Hace dos semanas, el presidente israelí recibió una carta de Trump exigiendo el indulto para su aliado. "Si bien respeto absolutamente la independencia del sistema de justicia israelí y sus requisitos, creo que este 'caso' contra Bibi, quien ha luchado junto a mí durante mucho tiempo, incluso contra el durísimo adversario de Israel, Irán, es un proceso político injustificado", afirmó.

La figura del presidente de Israel es más bien ceremonial, pero cuenta con la autoridad de indultar a criminales condenados en circunstancias inusuales. No obstante, el juicio a Netanyahu, iniciado en 2020, aún no ha concluido. El primer ministro lo ha presentado desde el primer momento como una cacería de brujas de la izquierda destinada a derrocar a un líder de derecha, y lleva casi tres años intentando desmantelar el sistema judicial a través de una polémica reforma legal que sacó a decenas de miles de personas a las calles.

Netanyahu tampoco ha reconocido su responsabilidad por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que arrebataron la vida a 1.130 israelíes. Por ambos motivos, y por su connivencia con la extrema derecha en su propia coalición, es un líder cada vez más impopular.