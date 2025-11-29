Rusia, una economía en decadencia que (aún) no empuja a Putin a la paz

Son pequeños síntomas que, al menos de momento, no han adquirido proporciones críticas para generar un masivo malestar ciudadano ni resultar una rémora para la maquinaria bélica de Rusia en Ucrania. Pero sí muestran una tendencia descendente que podría acelerarse en cualquier momento, opinan muchos observadores.

En la ciudad de Rostov, según el bloguero ruso exiliado Konstantin Samoilov, con contactos en el interior, se están cerrando escuelas porque falta financiación para poder pagar al personal docente, y se están cancelando rutas de autobuses de transporte público por idéntica razón. Recientemente, casi una treintena de ciudades rusas han sufrido apagones en el suministro eléctrico. En Yakutia, una república rica en recursos naturales aunque con estándares de vida muy deteriorados, has surgido políticos como Aleksándr Ivanov que se revuelven abiertamente contra el poder central en Moscú y denuncian que las riquezas regionales no mejoran la calidad de vida de los locales, una situación que de repetirse, provocaría movimientos centrífugos en la Federación Rusa similares a los que sacudieron la URSS en los años 80, previos a la implosión de la URSS. Cifras proporcionadas por el Ministerio de Finanzas confirman que más de la mitad de las regiones rusas están afrontando déficits presupuestarios que en total ascienden a alrededor de 160.000 millones de rublos, unos 2.147 millones de dólares.

En un país tan hermético como la Rusia de Vladímir Putin, es muy difícil calibrar el grado de estabilidad interna del régimen. Pero lo único seguro es que la difícil situación que atraviesa la economía rusa de momento no ejerce "ninguna presión" sobre las autoridades para detener una guerra que las autoridades rusas consideran como "de supervivencia", asegura a EL PERIÓDICO Andréi Soldátov, periodista ruso exiliado. Según este analista, autor de varios libros de éxito sobre Rusia, la élite que gobierna su país hace una interpretación muy 'sui generis' de la historia reciente, y en concreto los últimos 100 años. "Según ellos, en todo este periodo Rusia ha estado en guerra" con su vecindario extranjero inmediato; "en una primera etapa, desde la revolución bolchevique de 1917 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se impuso; después, durante la Guerra Fría, el país fue derrotado", continúa, antes de apostillar finalmente: "Necesitan ganar en esta tercera entrega", la de la guerra de Ucrania.

Caso improbable

En el improbable caso de que el reciente plan de 28 puntos para Ucrania, fuertemente escorado hacia las demandas del Kremlin en un inicio aunque posteriormente enmendado para no traspasar líneas rojas de Kiev, llegue a desembocar en un alto el fuego, los analistas descartan que pueda traer una paz duradera al continente europeo, ya que los objetivos del Kremlin cuando inició esta guerra van mucho más allá de la simple adquisición de territorios. "Putin no busca nuevas conquistas territoriales, reconstruir la URSS o invadir Europa... Putin lo que quiere es reescribir un nuevo acuerdo de Helsinki, y las principales exigencias del Kremlin consisten en la no injerencia en los asuntos internos de los países y la inviolabilidad de las fronteras, entendido todo ello por él como una división del continente en zonas de influencia" asegura el politólogo ruso Vladímir Pastukhov, profesor honorario del University College en Londres, en declaraciones a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. "La guerra para Putin" --continúa-- "no es mas que un instrumento" del líder del Kremlin "con el que obligar a Europa a entrar en un nuevo mundo".

Es precisamente la Unión Europea, y por ende, los valores que ella defiende --la primacía del Estado de derecho, la justicia independiente, elecciones libres y libertad de expresión-- la institución que se ha erigido en el principal obstáculo para las pretensiones del Kremlin. Es por esta razón que, en el hipotético caso de un alto el fuego en Ucrania, continuarán los ataques híbridos y las campañas de injerencia política y electoral, tal y como se ha podido constatar recientemente en países como Rumanía o Moldavia. "Putin considera que el apoyo de las economías principales de Europa a Ucrania provocará una crisis interna en la Unión Europea y un cambio de régimen en los países líderes de Europa", valora el politólogo Kirill Rogov, director del Centro de Análisis Re:Russia en Viena. "La guerra híbrida que libra contra la propia Europa, según el Kremlin, debería obligar a los europeos a desviar fuerzas y dinero a la defensa de sus propias fronteras, olvidándose de Kiev", concluye.