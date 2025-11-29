En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Al menos diez personas murieron y varias más resultaron heridas este viernes en una serie de ataques perpetrados por las fuerzas israelíes durante una incursión en la localidad de Beit Jinn, a las afueras de Damasco
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Sigue la matanza
El Ejército israelí mató este sábado a dos hermanos palestinos adolescentes en un ataque cerca de una escuela en la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis, de acuerdo con una fuente médica. Según confirmó a EFE una fuente del Hospital del Naser, los fallecidos fueron identificados como Fadi Tamer Abu Asi y su hermano Jumaa, de 15 y 17 años.
El líder de Hizbulá dice que responderán al asesinato de su jefe militar
El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, defendió este viernes que su movimiento tiene "derecho" a responder al ataque israelí que hace cinco días mató a su jefe militar, Haytham Ali Tabatabai, y afirmó que así lo hará en un momento de su elección.
"Este es un ataque flagrante y un crimen atroz. Tenemos el derecho a responder y determinaremos el momento para ello", sentenció el secretario general en un discurso grabado, emitido durante un evento para honrar a Tabatabai y a otros cuatro miembros del grupo fallecidos en el mismo bombardeo.
El pasado domingo, Israel bombardeó un apartamento en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, acabando con la vida del máximo comandante de Hizbulá, la baja de más rango infligida desde la entrada en vigor de un alto el fuego entre las partes hace un año.
Otro muerto más
El Ejército israelí mató este viernes a un palestino, pese al alto el fuego, en el sur de la Franja de Gaza, confirmó un comunicado militar, en el que se le acusa de haber traspasado la conocida como 'línea amarilla'. En el texto, las fuerzas armadas israelíes describen un ataque aéreo con un dron y aseguran que el gazatí cruzó la 'línea amarilla' acercándose a los soldados, lo que según ellos supuso "una amenaza inmediata".
Los túneles de Rafah
El Ejército israelí informó este viernes del hallazgo de otros nueve cadáveres de milicianos en los túneles de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, lo que eleva a 30 el número de combatientes fallecidos en esta zona. En un comunicado castrense, el Ejército señaló que continúa realizando "ataques aéreos y medidas de ingeniería" en el este de Rafah a fin de desmantelar la infraestructura subterránea.
Denuncias de la ONU
Naciones Unidas ha condenado este viernes el "descarado asesinato" de dos palestinos por parte de las fuerzas israelíes durante una incursión en la ciudad cisjordana de Yenín y ha recalcado que se trata de "una aparente ejecución sumaria", un hecho que ha llevado a las autoridades de Israel a abrir una investigación sobre el agente responsable de los disparos contra estos dos hombres después de que se rindieran y se entregaran. "Los asesinatos de palestinos por parte de las fuerzas de seguridad israelíes y los colonos en la Cisjordania ocupada han ido al alza, sin rendición de cuentas, incluso en los escasos casos en los que se anuncian investigaciones", ha manifestado el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jeremy Laurence.
Al menos diez muertos en ataques israelíes durante una incursión a las afueras de Damasco
Al menos diez personas murieron y varias más resultaron heridas este viernes en una serie de ataques perpetrados por las fuerzas israelíes durante una incursión en la localidad de Beit Jinn, a las afueras de Damasco, según informó la televisión estatal siria, Al Ijbariya. Israel bombardeó la zona después de que un grupo de soldados suyos fuese rodeado en Beit Jinn durante la incursión y de que estallasen enfrentamientos con residentes de la localidad, según el canal, sin que por el momento se sepa en qué tipo de acciones pereció cada una de las víctimas. Al Ijbariya aseguró que todavía quedan más personas atrapadas entre los escombros, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar.
Diversas ONG reclaman que Israel deje entrar ayuda humanitaria sin restricciones en Gaza
Las ONG de Greenpeace, Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras y Oxfam Intermón han reclamado este jueves que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones en Gaza y que cumpla el acuerdo de paz y el derecho internacional.
Las entidades humanitarias han hecho pública su reclamación en el transcurso de una concentración convocada este jueves en el Arc de Triomf de la ciudad de Barcelona, que forma parte de una acción internacional denominada 'Línea roja por Gaza', que ha tenido lugar en distintas poblaciones de España.
En Barcelona, diversos activistas de las ONG se han unido para recordar que "la catástrofe humanitaria continua y miles de vidas siguen en peligro en la Franja".
Hamás condena la "ejecución a sangre fría" de Israel de dos jóvenes "desarmados" en Yenín
La organización islamista palestina Hamás condenó este jueves "la ejecución a sangre fría" de dos jóvenes palestinos "desarmados" por parte de las fuerzas israelíes en Yenín (norte de Cisjordania ocupada), "a pesar de haber abandonado sus hogares y no representar ninguna amenaza".
"La ejecución a sangre fría de dos jóvenes palestinos desarmados en Yenín por parte de las fuerzas de ocupación, a pesar de haber abandonado sus hogares y no representar ninguna amenaza, expone una vez más la mentalidad criminal que rige el comportamiento de la ocupación y su total desprecio por la sangre palestina, violando todas las leyes y normas humanitarias", afirma Hamás en un comunicado.
Los islamistas consideran que "este crimen no es un incidente aislado, sino un nuevo eslabón en una campaña sistemática de exterminio y limpieza étnica adoptada por la ocupación, dirigida contra nuestro pueblo en Cisjordania en un intento desesperado por implementar su plan de anexión y desplazamiento".
Israel bombardea "infraestructura terrorista" de Hezbolá en el aniversario de la firma del alto el fuego
El Ejército de Israel ha lanzado este jueves una nueva oleada de bombardeos contra "infraestructura terrorista" del partido-milicia chií Hizbulá en el sur de Líbano, coincidiendo con el primer aniversario de la firma del alto el fuego alcanzado el 27 de noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. Así, ha indicado en un comunicado que ha perpetrado estos ataques contra varios puntos "en diferentes zonas del sur de Líbano", incluidos bombardeos contra lugares donde "había almacenadas armas de Hezbolá" y "posiciones militares usadas por terroristas de la organización pra promover planes terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)".
El 50% de los servicios de rescate en Gaza siguen detenidos por falta de combustible
La Defensa Civil de Gaza, el equipo de emergencias encargado entre otros de los rescates de las víctimas de los ataques israelíes, denunció este jueves que el 50% de sus servicios siguen sin funcionar, a pesar del alto el fuego, al no tener acceso a combustible para utilizar sus vehículos. La flota incluye "camiones de bomberos, vehículos de rescate y ambulancias, así como generadores (de electricidad) de gasolina", utilizados para mitigar riesgos durante los rescates, dijo Defensa Civil en un comunicado. Defensa Civil culpó de ello a la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos (UNOPS), acusándola de mantener "procedimientos arbitrarios y obstructivos" que impiden a la organización acceder a las cantidades que necesita de combustible.
