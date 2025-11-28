Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Según The New York Times

Trump habló con Maduro por teléfono para acordar una reunión

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. / EP

EFE

MIAMI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos, reportó este viernes el diario The New York Times de acuerdo con fuentes anónimas conocedoras del asunto.

