Estados Unidos
Trump anuncia la muerte de una agente de la Guardia Nacional atacada en Washington
La agente fallecida ha sido identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años
EFE
MIAMI
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la muerte de uno de los dos agentes de la Guardia Nacional atacados en un tiroteo el miércoles en Washington, DC., a la que identificó como Sarah Beckstrom, de 20 años.
