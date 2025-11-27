Qué sabemos del macroincendio en siete torres de vivienda pública en Hong Kong

Las autoridades de Hong Kong ya lo consideran el incendio más catastrófico en la megaurbe en décadas. Siete torres de vivienda pública han ardido como una pira alimentada por varios materiables inflamables. A continuación, abordamos qué sabemos del origen del incendio, las víctimas y la investigación.

El 26 de noviembre, el miércoles, a las 14.50 (hora local), se inició un incendio en el complejo residencial de vivienda pública Wang Fuk Court, situado en el distrito Tai Po, en Hong Kong. De las ocho torres que conforman el complejo, compuesto de 2.000 apartamento y albergue de 4.800 personas, siete han sido pasto de las llamas. Los edificios afectados estaban en proceso de renocación y, en consecuencia, envueltos por andamios de bambú, altamente inflamable y usado con frecuencia en el país.

La última cifra oficial de fallecidos en el incendio es de 55 personas. Sin embargo, las autoridades ya alertan que puede aumentar dolorosamente el número de decesos en tanto que hay casi 300 personas desaparecidas y los equipos de emergencia todavía no han podido acceder a todas las zonas siniestradas. Se contabilizan también decenas de heridos con afectaciones de distinta gravedad.

Las autoridades trabajan ya en esclarecer los orígenes del fuego y la rápida propagación del mismo. El complejo de vivienda estaba en obras y los altos edificios, por lo tanto, envueltos en andamios de bambú, práctica habitual en el país asiático. Junto al bambú, otros materiales inflamables, como las mallas y poliestireno facilitaron que las llamas, generadas en el andamio, se propagaran con rapidez del exterior al interior y entre edificios.

La policía de Hong Kong ya ha detenido a tres hombres, ejecutivos de la constructora que se hacía cargo de la renovación del complejo, por un presunto delito de homicidio involuntario por negligencia grave. Pese a que sus identidades no han trascendido de momento, sus cargos son de directores (dos) y un consultor de ingeniería. Tienen entre 52 y 56 años. La policía alega que los materiales usados en la renovación — desde redes de protección, hasta lonas y plásticos pasando por espuma de poliuretano para sellar ventanas — no cumplían con los estándares de resistencia al fuego. Las carencias planteadas pueden explicar que el fuegos se extendiera con rapidez.