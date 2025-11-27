Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin ha confirmado que Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump, visitará Moscú durante la próxima semana para celebrar consultas sobre un plan de paz para Ucrania

Un vehíuclo militar en el centro de Leópolis (Ucrania), este miércoles.

Un vehíuclo militar en el centro de Leópolis (Ucrania), este miércoles. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

