Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha confirmado en un comunicado que el último cuerpo entregado por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego pertenece al rehén Dro Or

Un hombre y varios niños coonducen un carro para rcoger agua en Ciudad de Gaza, este miércoles.

Un hombre y varios niños coonducen un carro para rcoger agua en Ciudad de Gaza, este miércoles. / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Luz verde al Muelle de Enlace: alcanzado el acuerdo que permitirá al centro de Santa Cruz llegar al mar
  2. Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España
  3. El Gobierno de Canarias alerta de que 'la cosa se pone fea en España
  4. Vuelve la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos a Santa Cruz de Tenerife: fechas, horario y todo lo que no te puedes perder
  5. Oposiciones Canarias 2026: fechas previstas, requisitos y todas las novedades del próximo proceso selectivo
  6. Confirmado por la DGT: estos son los tinerfeños que podrán renovar el carnet de manera gratuita si cumplen este requisito obligatorio
  7. Un hombre en estado crítico tras bajarse de una guagua y ser atropellado por un motorista en Tenerife
  8. La avenida de Anaga se queda sin medio centenar de aparcamientos por una nueva fase de la obra

Tradex ofrecía mayores beneficios a los clientes que invertían en negro

Tradex ofrecía mayores beneficios a los clientes que invertían en negro

El entusiasmo por potenciar la ciencia se desinfla: Canarias reduce su inversión en I+D tras tres años de crecimiento

El entusiasmo por potenciar la ciencia se desinfla: Canarias reduce su inversión en I+D tras tres años de crecimiento

Directo: Debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca como Presidente de la Generalitat Valenciana

El Ibex arranca plano y mantiene los 16.300 puntos impulsado por Acciona Energía y Rovi

El Ibex arranca plano y mantiene los 16.300 puntos impulsado por Acciona Energía y Rovi

La fama acorta en cuatro años la vida de los cantantes

La fama acorta en cuatro años la vida de los cantantes

Si buscas una cafetera buena, bonita y barata en el Black Friday, toma nota de estos productos de hogar y cocina perfectos

Si buscas una cafetera buena, bonita y barata en el Black Friday, toma nota de estos productos de hogar y cocina perfectos

'Call of Duty: Black Ops 7' revoluciona el pase de batalla con más recompensas en menos tiempo

'Call of Duty: Black Ops 7' revoluciona el pase de batalla con más recompensas en menos tiempo

El mejor regalo para los manitas de la casa: productos de marcas como Bosch con grandes descuentos

El mejor regalo para los manitas de la casa: productos de marcas como Bosch con grandes descuentos
Tracking Pixel Contents