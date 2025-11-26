En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha conformado en un comunicado que el último cuerpo entregado por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego pertenece al rehén Dro Or
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel confirma que el cuerpo entregado anoche por Hamás pertenece al rehén Dro Or
La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este miércoles en un comunicado que el cuerpo entregado anoche por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego pertenece al rehén israelí Dro Or. "Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel, representantes del Ejército informaron a la familia del rehén caído Dror Or, de bendita memoria, que su ser querido ha sido devuelto a Israel y que se ha completado su identificación", recoge el comunicado de la Oficina de Netanyahu.
El canciller de Israel resalta a Milei como uno de los "líderes más audaces" del mundo
El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que el presidente de Argentina, Javier Milei, con quien se reunió este martes en Buenos Aires, es uno de los "líderes más audaces" del mundo y que espera su visita para la apertura de la embajada del país suramericano en Jerusalén.
"El presidente de Argentina, Javier Milei, es uno de los líderes más audaces e impresionantes del mundo. Fue un verdadero honor reunirme con él en Buenos Aires y discutir nuestras extraordinarias relaciones bilaterales", señaló Saar a través de la red social X, tras ser recibido por Milei en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.
Saar contó que agradeció al presidente argentino por "mantenerse consistentemente al lado de Israel en el escenario internacional" y aseveró que "Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, es uno de los mejores amigos de Israel en el mundo".
Netanyahu ante la crisis entre Defensa y Ejército: "Mejor no escuchar a partes interesadas"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció públicamente por primera vez este martes sobre la crisis entre el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmando que "es mejor no escuchar informes de partes interesadas", según recogen medios israelíes.
"Es mejor no escuchar informes de partes interesadas. El primer ministro está decidido a resolver los problemas y lo hará de la mejor manera posible", citan medios israelíes a un portavoz de la oficina del mandatario.
El ministro israelí de Defensa advirtió este martes que se tomarán medidas disciplinarias contra otros altos cargos del Ejército, una vez finalice la revisión del informe de la investigación sobre los fallos previos y durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
El Ejército israelí asegura haber matado a cinco milicianos armados en Rafah
El Ejército israelí aseguró haber matado a cinco milicianos armados en la zona este de Rafah (sur de la Franja de Gaza) este martes, según un comunicado publicado en sus canales oficiales.
"Las tropas de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) continúan operando en la zona este de Rafah. Hoy martes, durante los registros de las tropas en la zona, se identificaron y eliminaron hace poco a cinco terroristas armados", informa el comunicado castrense.
La nota del Ejército agrega que los militares estiman que "probablemente se trata de terroristas que emergieron de la infraestructura terrorista subterránea" en la zona.
Hamás alerta del ahondamiento de la crisis humanitaria en Gaza a causa de las últimas inundaciones
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha alertado este martes del ahondamiento de la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza a causa de las inundaciones causadas por las últimas lluvias, al tiempo que han reclamado a la comunidad internacional que "adopte pasos serios" para aumentar la entrega de ayuda de cara a la llegada del invierno, especialmente ante las restricciones impuestas por Israel. "La Franja de Gaza está experimentando un aumento de la catástrofe (humanitaria) a causa de las últimas tormentas, que han causado que niños, mujeres y enfermos desplazados se ahoguen en sus tiendas de campaña, ya que los refugios básicos siguen sin estar disponibles", ha dicho el portavoz del grupo islamista palestino, Hazem Qasem. Así, ha recalcado que "el continuado cerco sionista y los obstáculos a la reconstrucción, sumados a la destrucción en Gaza y las duras condiciones climáticas, suponen la extensión de la guerra genocida a través del uso de otras herramientas", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.
La ONU denuncia la muerte de más de 125 civiles en ataques de Israel contra Líbano pese al alto el fuego
Naciones Unidas ha denunciado este martes la muerte de al menos 127 civiles en Líbano a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra el país tras la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego firmado el 27 de noviembre de 2024, hace ya casi un año, antes de alertar del "incremento de los ataques" por parte de las tropas israelíes contra el país vecino. "Los ataques del Ejército israelí han provocado la muerte de al menos 127 civiles en Líbano desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el 27 de noviembre de 2024, hasta el 24 de noviembre de este año", ha dicho el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan.
Hamás y la Yihad Islámica Palestina devolverán esta tarde el cuerpo de un rehén en Gaza
Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, anunciaron este martes en un comunicado que devolverán junto a la Yihad Islámica Palestina el cadáver de un rehén en Gaza a las 16.00 hora local (14.00 GMT), uno de los tres cuerpos que quedan aún en la Franja palestina.
"Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros #TormentaDeAlAqsa, las Brigadas Al Quds (el brazo armado de la Yihad Islámica) y las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de un prisionero israelí encontrado en el centro de la Franja de Gaza a las 4 p.m.", recoge el comunicado.
Netanyahu advierte que ve "con severidad" la espera en la devolución de un rehén de Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes que ve "con severidad" que la Yihad Islámica Palestina aún no haya devuelto el cuerpo de un rehén que aseguró haber encontrado en el centro de Gaza.
"Ante el anuncio de la Yihad Islámica de haber localizado los restos de un rehén, Israel ve con severidad la demora en su entrega inmediata", dijo Netanyahu en un comunicado de su oficina.
Además, el mandatario dijo que esto constituye "otra violación del acuerdo" y exigió el regreso "inmediato" de los tres rehenes restantes, dos israelíes y un tailandés.
La UNRWA denuncia la muerte de 47 niños este año en Cisjordania por la "peor crisis humanitaria" en décadas
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha denunciado este martes la muerte de casi 50 niños a lo largo de 2025 a causa de la que ha descrito ya como la "peor crisis humanitaria" en décadas en Cisjordania.
Asimismo, ha alertado de que la situación ha llevado a más de 12.000 niños a "continuar desplazados a la fuerza" debido a la violencia y la crisis. "47 niños han sido asesinados este año", ha asegurado, según un comunicado difundido a través de redes sociales.
Conversaciones en El Cairo logran avances en relación al desarme de Hamás
Las conversaciones en curso desde el domingo en El Cairo entre Hamás y los mediadores en la guerra de la Franja de Gaza están logrando avances relacionados al desarme del movimiento palestino y a la formación de un comité tecnocrático que gestionará el enclave, informó a EFE una fuente del grupo islamista.
De acuerdo con el informante, hay "indicios positivos sobre el desarme de Hamás durante las intensas reuniones" que se están celebrando en la capital egipcia entre los líderes del movimiento palestino y responsables de la Inteligencia de Egipto, país que media en la guerra de Gaza junto a Catar y Estados Unidos.
