Sánchez pide respetar el derecho internacional de Venezuela pese a no reconocer a Maduro como presidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este domingo por abrir "espacios de diálogo" de respeto al derecho internacional en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos por las tensiones derivadas del despliegue naval de Estados Unidos en aguas del Caribe.

"Siempre hemos tenido la misma posición en cada uno de los conflictos y es abrir espacios de diálogo de respeto al derecho internacional y eso es lo que también pedimos en esta cuestión", ha afirmado Sánchez al ser preguntado por las últimas noticias sobre Venezuela en la XX cumbre del G20.

En su intervención, Sánchez ha recordado que España no ha reconocido el resultado electoral de Venezuela, aunque eso "no es óbice para que no se respete el derecho internacional".

"Claramente no hemos reconocido el resultado electoral y no reconocemos al presidente Maduro como el presidente que ha contado con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano en las últimas elecciones. Pero eso no es óbice para que no se respete el derecho internacional y se encuentren cauces de diálogo que puedan dar solución a esta crisis de una manera pacífica", ha sentenciado.

Estados Unidos ha reforzado en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela, en un despliegue que el Gobierno de Donald Trump enmarca en su iniciativa 'Lanza del Sur' y en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera que este despliegue es un intento para sacarle del poder, por lo que ha ordenado, desde hace meses, que el país se mantenga en alerta y efectúe ejercicios de preparación militar ante una eventual "agresión".

Lula se ofrece a mediar

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este domingo, tras clausurarse la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo, que hablará con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para evitar un conflicto militar con Venezuela. "Estoy preocupado porque América del Sur está considerada una zona de paz", subrayó el mandatario brasileño.

"Somos un continente que no tiene armas nucleares, bombas atómicas, no tenemos nada. Allí, nuestro objetivo es trabajar para desarrollarnos y crecer. Me preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el Mar Caribe. Estoy muy preocupado. Y tengo la intención de hablar con el presidente Trump sobre esto, porque me preocupa", enfatizó el jefe de Estado.

Lula remarcó que Brasil "tiene una responsabilidad con Sudamérica" y recordó que su país comparte frontera con Venezuela, algo que "no es poca cosa", e hizo hincapié en que "no tiene sentido tener una guerra ahora". "No vamos a repetir el error que se cometió en la guerra entre Rusia y Ucrania. Para empezar, basta con un disparo y quién sabe cómo terminará. Por eso, es importante que encontremos una solución antes de que empiece. Estoy muy preocupado y no quisiera que ocurriera nada militar en Sudamérica", concluyó el presidente.