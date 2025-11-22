Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Israel asegura que mató a un supuesto miembro de Hizbulá en Líbano Israel aseguró este sábado haber matado a un supuesto miembro de Hizbulá en un ataque ayer en la zona de Froun, en el sur del Líbano, según un comunicado publicado en los canales oficiales del Ejército. "Ayer viernes, en un ataque selectivo, las fuerzas de defensa eliminaron a un terrorista de Hizbulá en la zona de Froun, en el sur del Líbano", especifica el comunicado castrense. La nota agrega que "durante la guerra, el terrorista perpetró ataques terroristas contra el Estado de Israel y las tropas del Ejército".

El presidente de Líbano, dispuesto a negociar "cualquier acuerdo" que ponga fin a los ataques israelíes El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha anunciado este viernes que las autoridades están dispuestas a negociar "cualquier acuerdo" que ponga fin a los ataques israelíes, debido a que actualmente el Ejército de Israel continúa bombardeando el país aunque hay un alto el fuego en vigor desde hace casi un año. "El Estado libanés está dispuesto a negociar, bajo los auspicios de la ONU, Estados Unidos u organismos internacionales, cualquier acuerdo que establezca una fórmula para el cese permanente de los ataques transfronterizos", ha declarado durante un discurso a la nación con motivo del Día de la Independencia. Asimismo, ha dicho que el Ejército de Líbano "está plenamente preparado para tomar el control de los (cinco) puntos ocupados" por las tropas israelíes en el sur del país y que las autoridades están "listas para presentar un calendario claro y específico para la transferencia inmediata".

El Ejército de Israel mata a tiros a un palestino que supuestamente hirió a un militar israelí en Cisjordania El Ejército de Israel ha anunciado este viernes que ha matado a tiros cerca de la ciudad cisjordana de Nablús a un palestino que supuestamente hirió en la víspera a un militar israelí en un incidente cuya autoría reclamó el brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas Al Quds. "En la localidad de Tel, cerca de Nablús, (...) soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), bajo la dirección del Shin Bet, han abatido al terrorista que ayer disparó e hirió a un reservista. El terrorista era miembro activo de la Policía palestina", reza un comunicado de las FDI. Según han indicado, los militares "identificaron al terrorista portando un arma larga y este disparó contra las tropas, que lo abatieron". Además, han detenido a "otro terrorista que se había rendido" y que "también era un agente de la Policía palestina".

Israel compra misiles para su 'Cúpula de Hierro' a la 'joint venture' de RTX y Rafael por casi 1.100 millones El Gobierno de Israel ha adjudicado a Raytheon-Rafael Protection Systems (R2S) --la 'joint venture' de la estadounidense RTX (propietaria de Raytheon) y Rafael Advanced Systems-- un contrato de 1.250 millones de dólares (casi 1.100 millones de euros) para el suministro de misiles tierra-aire Tamir para su 'Cúpula de Hierro', es decir, el principal sistema de defensa antiaéreo del país hebreo. La producción de los misiles se llevará a cabo en la planta de R2S en Camdem (Estados Unidos), la cual se inauguró a comienzos de este mismo mes y cuyo objetivo es garantizar la producción de misiles interceptores para la 'Cúpula de Hierro' israelí. No obstante, además de los misiles Tamir, en la nueva planta también se fabrica su variante estadounidense, denominada SkyHunter y que se utiliza en programa de intercepción de medio alcance del cuerpo de marines del país norteamericano. "Este es el primer contrato de producción para la empresa conjunta R2S y un hito importante tanto para Raytheon como para Rafael", ha subrayado el consejero delegado de R2S, Jonathan Casey.

Gaza iniciará mañana la recuperación de cuerpos bajo los escombros con apoyo internacional La Defensa Civil Palestina en la Franja de Gaza comenzará mañana, sábado, la primera fase de las operaciones de búsqueda y recuperación de los cuerpos sepultados bajo los escombros con apoyo internacional, según informó este viernes su portavoz, Mahmoud Basal. "Las tareas arrancarán en el campamento de Maghazi, y se desarrollarán en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el comité egipcio, la Policía Palestina y los municipios locales", detalló Basal en un comunicado. Las autoridades han recibido "miles de peticiones" de familias que reclaman la localización de los restos de sus seres queridos, aún desaparecidos, explicó el portavoz, que pidió acelerar las operaciones para poner fin "al sufrimiento prolongado" de los afectados.

Israel anuncia la muerte de cinco supuestos miembros de Hamás en bombardeos en Rafah El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de cinco supuestos miembros de Hamás que habrían salido de un túnel en el este de la ciudad de Rafah, dentro de la 'línea amarilla' a la que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza. Así, ha indicado en un comunicado que los militares israelíes "identificaron a cinco terroristas que salieron de una infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafá, dentro de la 'línea amarilla', y se acercaron a los elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplegados en el sur de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata para ellos".

Una ONG israelí denuncia un nuevo asentamiento al este de la ciudad cisjordana de Belén La ONG israelí Peace Now ha denunciado este jueves el establecimiento de un nuevo asentamiento anunciado horas antes por el Consejo Regional de Gush Etzion, el principal conglomerado de asentamientos israelíes en Cisjordania, en una zona de Belén. En un comunicado difundido en su web, Peace Now ha afirmado que la zona en la que se ha instalado el último, conocida como Ush Grab y contigua al pueblo de Beit Sahur, había sido designada hace unos 15 años para la construcción de un hospital infantil para los residentes de Belén, pero "los colonos comenzaron a establecer un asentamiento no autorizado y presionaron al Gobierno para que detuviera el proyecto", provocando que el hospital nunca se construyera.

Militares israelíes matan a tiros a dos palestinos en Jerusalén Este El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina ha denunciado en la madrugada de este viernes la muerte de dos varones, uno de ellos menor de edad, por disparos del Ejército israelí durante una incursión en una localidad ubicada al norte de Jerusalén Este. El organismo ha identificado a las víctimas: Amer Jaled Ahmed al Abu, de 18 años, y Sami Ibrahim Sami Mashayej, de 16. En un comunicado difundido por la agencia de noticias palestina WAFA, ha indicado asimismo que ambos fallecieron al sucumbir a las heridas provocadas por balas de militares israelíes.

Israel firma un contrato multimillonario para ampliar el sistema antiaéreo 'Cúpula de Hierro' El Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado este jueves que ha firmado un contrato multimillonario con la empresa Rafael para ampliar la producción en serie del sistema de defensa aérea de 'Cúpula de Hierro'. El director general de la cartera ministerial, Amir Baram, ha firmado la adquisición en Tel Aviv en presencia de varios funcionarios de Defensa. Según los términos del contrato, que ha sido "resultado de exhaustivas negociaciones", Rafael suministrará "una cantidad significativa de interceptores" al sistema antiaéreo.