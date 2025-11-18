La UE creará una "bolsa de vacantes" para facilitar la contratación de migrantes antes de su llegada a la UE

Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo para crear una plataforma digital que sirva como "bolsa de vacantes" para facilitar la contratación de migrantes antes de su llegada a la Unión Europea y atraer talento a los sectores más demandantes. El acuerdo, que necesita aún el visto bueno del Consejo (gobiernos) y del pleno de la Eurocámara para ser adoptado, establecerá una plataforma para "emparejar" las candidaturas de migrantes en búsqueda de empleo desde sus países de origen con empresas europeas con vacantes en las que encaje su perfil.

La iniciativa está abierta a la participación voluntaria de los estados miembro, cuyas autoridades podrán agilizar los trámites para la entrada en el país de candidatos que obtengan un trabajo a partir de esta plataforma. Las vacantes se incluirán en una lista de ocupaciones con escasez de mano de obra en la UE, con la posibilidad de hacer "ajustes" en la lista a nivel nacional o regional, que puedan contribuir a la competitividad de la UE. El proceso será gratuito tanto para quienes buscan empleo como para los empleadores. Los empleadores y entidades, incluidas las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) o los intermediarios del mercado laboral, deberán estar legalmente establecidos en la UE y cumplir la legislación nacional pertinente y la europea.

Los estados miembro deberán garantizar que se ofrecen contratación justa, condiciones de trabajo adecuadas, no discriminatorias y que existe protección frente a abusos o trata de personas. Incumplir estas exigencias supondrá la suspensión o expulsión del empleador o intermediario. Todas las ofertas de empleo publicadas deberán, además, incluir como mínimo el nombre y los datos de contacto del empleador, una descripción del puesto y el lugar de trabajo. Además, se puede incluir información como el salario inicial o una descripción de las actividades de la empresa.

Los solicitantes de empleo interesados, por su parte, podrán registrarse y crear perfiles visibles para los empleadores, indicando sus habilidades y cualificaciones relevantes; así como añadir información opcional como la disponibilidad para empezar a trabajar o los países de preferencia para instalarse.