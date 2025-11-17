En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Parlamento de Israel ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por "terrorismo" y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel mata al representante de Hizbulá en Mansouri, en el sur del Líbano
Israel afirmó este lunes que mató durante la madrugada al representante local de Hizbulá en Mansouri, en el sur del Líbano, según un comunicado difundido en los canales oficiales del Ejército.
"Ayer, las tropas atacaron y eliminaron al terrorista de Hezbolá, Muhamad Ali Shuweij, en la zona de Mansouri, al sur del Líbano", señala el comunicado castrense.
La nota del Ejército agregó que se encargaba de la comunicación "entre la organización terrorista y los residentes de la zona en asuntos financieros y militares", y que, además "se dedicaba a la confiscación de bienes privados para su uso en actividades terroristas".
Hamás y las facciones de Gaza se oponen a la fuerza de estabilización propuesta por EEUU
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y las facciones palestinas han acordado este domingo una postura común, a través de un memorando, en el que se han posicionado en contra del proyecto de Estados Unidos sobre el establecimiento de una Fuerza de Estabilización Internacional, que se votará en el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes.
Las milicias han considerado la propuesta "un intento de imponer una tutela internacional sobre la Franja y de transmitir una visión sesgada a favor de la ocupación", en un comunicado difundido en la página web de Hamás, subrayando que el papel otorgado a la llamada fuerza de estabilización "la transforma en una entidad al servicio de la ocupación mediante la coordinación directa con ella".
Por contra, han reclamado en su memorando que "cualquier fuerza internacional, de establecerse, debe estar plenamente sujeta al mandato y la supervisión directa de Naciones Unidas, y operar exclusivamente en coordinación con las instituciones palestinas oficiales". "Sus tareas deben limitarse a proteger a la población civil, garantizar el flujo de ayuda y separar a las fuerzas, sin convertirse en una autoridad de seguridad ni en una administración supranacional", han agregado.
Un dron israelí mata a un director de escuela en el sur de Líbano
Un ataque de un dron israelí ha costado este domingo la vida a un director de un escuela de la localidad de Mansuri, cerca de la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano.
La agencia de noticias oficial libanesa, NNA, ha indicado que el fallecido ha sido identificado como Mohamed Shueij, pero no da más datos sobre el incidente.
En redes sociales se han publicado fotografías de un vehículo en llamas en medio de la noche cuya autenticidad no ha podido ser verificada. Por el momento el Ejército israelí no ha informado sobre este ataque.
Fuerzas israelíes matan a tiros un joven palestino en Tubas (Cisjordania)
Fuerzas israelíes mataron este domingo a tiros a un adolescente palestino, de 15 años, en el campamento de Al Fara, al sur de Tubas en la Cisjordania ocupada, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.
La víctima fue identificada como Jadallah Jihad Jumaa Jadallah y, según Wafa, fue abatido a tiros por soldados israelíes dentro del campamento, lugar al que después impidieron el acceso a las ambulancias para darle atención médica.
Además, la Media Luna Roja Palestina informó de que sus equipos también atendieron a otros dos heridos: un menor, de 16 años, con una herida de metralla en la cintura y un joven, de 18, con una herida de metralla en las extremidades inferiores.
El ministro de Defensa israelí dice que las tropas avanzan en destruir túneles de Hamás
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este domingo que, según le informó el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, "la operación para destruir los túneles del terror de Hamás en Gaza está avanzando muy bien" en medio del alto el fuego en vigor desde hace más de un mes.
"El Ejército está actuando para destruir los túneles mediante explosiones o rellenándolos con hormigón líquido en todo el territorio bajo su control", escribió Katz en un mensaje en su cuenta de X.
El titular de Defensa ya anunció, tras la llegada de la tregua al enclave palestino el pasado 10 de octubre, que las operaciones militares para destruir "los últimos túneles de Hamás" iban a continuar.
La oposición israelí denuncia intentos de Netanyahu para intoxicar una investigación interna del 7-O
El líder de la oposición israelí y ex primer ministro del país, Yair Lapid, ha avisado que el Gobierno está intentando manipular una investigación interna de los fallos de seguridad durante el ataque de las milicias palestinas a Israel el 7 de octubre de 2023, ante las informaciones de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, está preparando una comisión a gusto de los miembros de su gabinete.
Los principales medios nacionales de Israel han publicado de manera casi simultánea este domingo los planes de Netanyahu. Primero, crear un panel ministerial especial encargado de determinar el mandato de la comisión, incluyendo los temas y plazos que se investigarán, que tendrá 45 días para presentar sus recomendaciones al gobierno.
Después, y ahora según fuentes gubernamentales a los medios israelíes, llegaría la formación de la comisión misma con "plena autoridad" y cuyos miembros, garantizan frente a las críticas, serán elegidos a partir de "la aprobación pública más amplia posible".
La violencia de los colonos israelíes
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aludió este domingo a la creciente violencia de colonos contra palestinos en Cisjordania ocupada y aseguró que se tomarán "medidas enérgicas" contra este fenómeno, que cuenta de forma habitual con el respaldo del Ejército y la Policía israelí, además de ministros radicales de su propio Gobierno. "Contra estos disturbios, (que afectan) tanto a los soldados de las Fuerzas de Defensa como a los palestinos, tomaremos medidas enérgicas, porque somos un Estado de derecho y un Estado de derecho actúa conforme a la ley", dijo este domingo Netanyahu al inicio de la reunión de su Gabinete, según un vídeo difundido por su Oficina.
Habla Netanyahu
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este domingo su absoluto rechazo a la existencia de un Estado palestino y dijo que no necesita "afirmaciones, tuits ni sermones de nadie" al respecto. "Nuestra oposición a un Estado palestino en cualquier territorio al oeste del río Jordán es firme, válida e inalterable", dijo Netanyahu al principio de la reunión semanal de ministros, según un vídeo difundido por su Oficina.
Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo en una conversación telefónica
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han mantenido este sábado una conversación tlefónica en la que han abordado la situación política en territorios como Gaza, Irán o Siria.
"Intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio, incluyendo los acontecimientos en la Franja de Gaza en el contexto del alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros", ha informado la Presidencia rusa en un comunicado oficial.
Asimismo han tratado sobre "la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria", según el Kremlin.
Protestas en Israel piden una comisión estatal que investigue fallos el 7 de octubre
Protestas convocadas este sábado en diferentes puntos de Israel, como Tel Aviv y Haifa, pidieron al Gobierno de Benjamín Netanyahu la creación de una comisión estatal que investigue los fallos que se cometieron antes y durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Tras el regreso de prácticamente todos los rehenes, pues solo quedan tres últimos cadáveres, vivos y muertos en Gaza como parte del acuerdo del alto el fuego, las nuevas protestas que se convocan los sábados en Israel ahora tienen como principal objetivo exigir la puesta en marcha de esta comisión estatal de investigación para depurar responsabilidades políticas.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha estado oponiendo a la creación de esta investigación durante los más de dos años de ofensiva contra la Franja de Gaza, alegando que podía afectar al curso de la guerra.
