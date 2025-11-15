Guerra
Ucrania anuncia un acuerdo de intercambio con Rusia de 1.200 prisioneros por bando
El país asegura que está "trabajando sin pausa para que los ucranianos que tienen que volver de cautiverio puedan celebrar el Año Nuevo y la Navidad en su hogar"
EP
El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha anunciado este sábado un acuerdo con las autoridades rusas para el intercambio de 1.200 prisioneros por bando. El acuerdo ha sido avalado ya por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
"Por orden del presidente de Ucrania he mantenido contactos recientemente con la mediación de socios en Turquía y Emiratos Árabes Unidos para la reanudación del proceso de intercambio y la liberación de nuestra gente en poder de Rusia", ha explicado Umerov en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.
Tras estas negociaciones Moscú y Kiev han acordado la activación de los Acuerdos de Estambul. "Es para la liberación de 1.200 ucranianos", ha explicado.
Restan ahora las negociaciones técnicas que se desarrollarán en un futuro próximo. "Estamos trabajando sin pausa para que los ucranianos que tienen que volver de cautiverio puedan celebrar el Año Nuevo y la Navidad en su hogar, en la mesa de la familia y junto a sus familiares", ha resaltado.
Umerov habría tratado además con el primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, la cuestión de la devolución de los menores bajo tutela en Rusia trasladados desde los territorios del este de Ucrania que controlan las fuerzas rusas.
Por otra parte, el presidente Zelenski ha destacado en su discurso vespertino diario que Rusia "ha incumplido otro plazo" dado para la toma de Pokrovska y Kupianska, rodeadas por fuerzas rusas.
- El restaurante de Tenerife al que tienes que ir sí o sí: sirven los mejores churros de pescado de la isla
- Fin a las vibraciones al circular por las calles adoquinadas de la plaza del Cristo: tendrán bandas de rodadura con asfalto
- Celia Cruz reina en el cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Los ocho chiringuitos de la playa de Las Teresitas, de nuevo disponibles
- Condenados a pagar 30 millones a víctimas del ‘timesharing’ en Tenerife
- Viernes tenso en el Campus de Guajara por la visita sin permiso de Vito Quiles
- La Laguna llama a la calma ante el reducido alumbrado navideño del casco: «No está terminado»
- El Muñeco de Nieve de Santa Cruz de Tenerife pasará por el cirujano plástico