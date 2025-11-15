En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La guerra en Ucrania cumple ya más 1.350 días desde el inicio de la invasión de Rusia
Desde el Ministerio de Exteriores ruso aseguran que están dispuestos a retomar las negociaciones directas en Estambul
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski se reunirá el martes con Sánchez en Madrid y visitarán el 'Guernica'
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunirá el martes 18 en Madrid con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y contemplará con él el 'Guernica' de Pablo Picasso en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, confirmaron a EFE fuentes del Ejecutivo.
Según las mismas fuentes, tras la reunión, prevista para el martes por la tarde, los dos mandatarios ofrecerán un rueda de prensa. (Seguir leyendo)
Zelenski viaja a España la próxima semana
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitará oficialmente España en los próximos días, y el martes que viene ya está programada una visita al Congreso de los Diputados en el marco de la agenda del viaje, han informado a EFE fuentes parlamentarias.
Hasta ahora no se había revelado la fecha exacta del desplazamiento del mandatario de Ucrania por razones de seguridad, pero ya está confirmada la visita el Congreso, donde será recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán. (Seguir leyendo)
Diputados rusos estudiarán la ley que permite desconectar internet ante amenazas a seguridad
Los diputados rusos estudiarán un proyecto de ley que permite a los operadores de telecomunicaciones desconectar el acceso a internet a petición del Servicio de Seguridad Federal (FSB) en caso de amenazas a la seguridad del país, informa este viernes la prensa local.
El diario Védomosti indica que, según el borrador de la ley, presentado hoy ante la Duma o cámara baja rusa, los operadores no serán responsables del incumplimiento de sus obligaciones contractuales si este se debe a una solicitud de los servicios de seguridad.
La medida ha sido consensuada con el Ministerio del Interior y organismos reguladores, agrega el periódico.
Avances rusos en Zaporiyia
Los rápidos avances rusos en el este de la región de Zaporiyia, en el sureste ucraniano, donde las fuerzas invasoras aprovechan su superioridad numérica para amenazar el importante centro logístico de Guliaipole, generan una preocupación cada vez mayor en Ucrania, además de críticas contra el liderazgo militar en el sector. La situación en la zona es aún más peligrosa para Ucrania que en Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, donde las tropas ucranianas han limitado hasta ahora el avance ruso, declaró a EFE el analista militar Oleksandr Kovalenko, del Grupo de Resistencia Informativa, al hacerse eco de las preocupaciones expresadas por otros expertos.
Habla Kaja Kallas
La alta representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, destacó este viernes la necesidad de mejorar la movilidad militar dentro del bloque para permitir el desplazamiento de tropas o maquinaria, una tarea para la que deben cooperar los Estados miembros de manera complementaria a los planes de la OTAN. "Una movilidad militar sin fisuras es decisiva para la capacidad de defensa. Tiene que ser posible transportar rápidamente tropas y aparatos a donde haga falta", dijo en Berlín tras una reunión con los ministros de Defensa del conocido como 'Grupo de los Cinco'.
Agradecimiento a Albares
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, agradeció este viernes a su homólogo español, José Manuel Albares, la condena que publicó en redes sociales del ataque ruso con misiles y drones llevado a cabo la pasada noche contra Kiev. “Los ataques a civiles en Kiev son violaciones flagrantes del derecho humanitario internacional y un triste recordatorio de la brutalidad a la que Ucrania se enfrenta a diario”, escribió Sibiga en X tras un ataque que mató, según el último balance oficial de las autoridades ucranianas, a cinco personas en Kiev.
Asedio a Pokrovsk
El ejército ruso anunció este viernes que se ha hecho con el control sobre la localidad ucraniana de Rig, en las afueras de la estratégica ciudad de Pokrovsk, con lo que empeora aún más la situación de los soldados ucranianos que defienden actualmente ese nudo logístico. "Se ha completado la expulsión de militantes ucranianos de la aldea de Rig, en la república popular de Donetsk", señala el parte castrense en Telegram.
Macron se reunirá con Zelenski
El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá el próximo lunes en París a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para abordar, entre otros temas, las garantías de seguridad que podrían ofrecer los aliados de Kiev si se lograra un alto el fuego con Rusia. El Elíseo anunció este viernes ese encuentro del lunes, que será la novena visita de Zelenski a Francia desde el comienzo de la guerra y que, según destacó, permitirá en primer lugar "reafirmar el compromiso" de París con Ucrania "a largo plazo".
Las defensas ucranianas
Ucrania interceptó durante la pasada madrugada dos de los tres misiles hipersónicos Kinzhal lanzados por los rusos contra su territorio, sobre el que también fueron interceptados seis de los nueve sistemas balísticos Iskander disparados por las fuerzas del Kremlin, según explicaron la Fuerza Aérea ucraniana y el presidente, Volodímir Zelenski, que destacó el papel de los sistemas de defensa antiaérea Patriot en la respuesta a este ataque. Las defensas ucranianas no fueron capaces de interceptar la mayor parte de misiles balísticos Iskander y prácticamente ningún misil hipersónico Kinzhal en los ataques rusos de las últimas semanas.
Al menos tres muertos y más de una veintena de heridos por los últimos ataques de Rusia contra Kiev
Las autoridades ucranianas han elevado este viernes a tres el balance de muertos por los últimos ataques perpetrados por el Ejército ruso contra la capital, Kiev, que se han saldado también con 26 heridos.
El alcalde de la localidad, Vitali Klitschko, ha confirmado la cifra de víctimas mortales, aunque ha matizado que de momento se están "analizando las informaciones" obtenidas por los equipos de búsqueda y rescate, según un comunicado difundido a través de su cuenta en Telegram.
Así, ha indicado que entre los heridos hay dos menores de siete y diez años, al tiempo que ha explicado que nueve personas se encuentran hospitalizadas, entre ellas una mujer embarazada y un hombre que permanece en estado crítico.
