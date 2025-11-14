Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos tres muertos y más de una veintena de heridos por los últimos ataques de Rusia contra Kiev

Las autoridades ucranianas han elevado este viernes a tres el balance de muertos por los últimos ataques perpetrados por el Ejército ruso contra la capital, Kiev, que se han saldado también con 26 heridos.

El alcalde de la localidad, Vitali Klitschko, ha confirmado la cifra de víctimas mortales, aunque ha matizado que de momento se están "analizando las informaciones" obtenidas por los equipos de búsqueda y rescate, según un comunicado difundido a través de su cuenta en Telegram.

Así, ha indicado que entre los heridos hay dos menores de siete y diez años, al tiempo que ha explicado que nueve personas se encuentran hospitalizadas, entre ellas una mujer embarazada y un hombre que permanece en estado crítico.