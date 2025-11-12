Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sigue en directo la evolución de la borrasca 'Claudia' en Canarias
Clases suspendidas, fuertes vientos y riesgo de inundación por lluvias

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El jefe del Estado Mayor ucraniano informa de que Rusia ha tomado otras tres poblaciones en la región de Zaporiyia

Un área residencial de Kiev, sin luz este domingo por los problemas de suministro causados por los ataques de Rusia.

Un área residencial de Kiev, sin luz este domingo por los problemas de suministro causados por los ataques de Rusia. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
  2. La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
  3. Multa de 3.000 euros a un campo de fútbol de Santa Cruz de Tenerife por vender alcohol
  4. Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
  5. La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
  6. La Aemet avisa: habrá lluvias y bajada de temperaturas este martes en Tenerife
  7. La polémica del sinhogarismo en Santa Cruz de Tenerife llega a la Diputación del Común
  8. La borrasca ‘Claudia’ golpeará con fuerza a la provincia de Santa Cruz de Tenerife: lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado y rachas muy fuertes de viento

Sánchez exige a Abascal que no pacte con el PP y que haya elecciones en la Comunitat Valenciana

Sánchez exige a Abascal que no pacte con el PP y que haya elecciones en la Comunitat Valenciana

Casa Mas: tradición fresca en clave de futuro

Casa Mas: tradición fresca en clave de futuro

TRASMED: conectividad marítima con visión sostenible

TRASMED: conectividad marítima con visión sostenible

El mejor restaurante chino de Europa abre en Santa Cruz de Tenerife: así podrás ganar un viaje a Pekín

El mejor restaurante chino de Europa abre en Santa Cruz de Tenerife: así podrás ganar un viaje a Pekín

Un motor microscópico que arde más que el Sol se adentra en los límites de la física

Un motor microscópico que arde más que el Sol se adentra en los límites de la física

Intervención de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados

Intervención de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados

Santa Cruz de Tenerife compra al año 192.000 flores para embellecer sus calles y plazas

Santa Cruz de Tenerife compra al año 192.000 flores para embellecer sus calles y plazas
Tracking Pixel Contents