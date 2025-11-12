Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sigue en directo la evolución de la borrasca 'Claudia' en Canarias
Clases suspendidas, fuertes vientos y riesgo de inundación por lluvias

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Parlamento de Israel ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por "terrorismo" y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes

Palestinos en Ciudad de Gaza, entre las ruinas de la destrucción causada por los bombardeos de Israel.

Palestinos en Ciudad de Gaza, entre las ruinas de la destrucción causada por los bombardeos de Israel. / AP

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

  1. Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
  2. La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
  3. Multa de 3.000 euros a un campo de fútbol de Santa Cruz de Tenerife por vender alcohol
  4. Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
  5. La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
  6. La Aemet avisa: habrá lluvias y bajada de temperaturas este martes en Tenerife
  7. La polémica del sinhogarismo en Santa Cruz de Tenerife llega a la Diputación del Común
  8. La borrasca ‘Claudia’ golpeará con fuerza a la provincia de Santa Cruz de Tenerife: lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado y rachas muy fuertes de viento

El mejor restaurante chino de Europa abre en Santa Cruz de Tenerife: así podrás ganar un viaje a Pekín

El mejor restaurante chino de Europa abre en Santa Cruz de Tenerife: así podrás ganar un viaje a Pekín

Un motor microscópico que arde más que el Sol se adentra en los límites de la física

Un motor microscópico que arde más que el Sol se adentra en los límites de la física

Intervención de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados

Intervención de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados

Santa Cruz de Tenerife compra al año 192.000 flores para embellecer sus calles y plazas

Santa Cruz de Tenerife compra al año 192.000 flores para embellecer sus calles y plazas
