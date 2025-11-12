Crece la violencia ultraderechista en Israel por parte de colonos, políticos y activistas

Sus protagonistas son los mismos, pero sus víctimas van cambiando. La violencia ultraderechista en Israel la llevan a cabo colonos, políticos y activistas, todos unidos bajo la determinación de imponer su verdad. En cambio, quienes están al otro lado, esos que reciben los golpes, son distintos los unos de los otros. En las últimas 24 horas, grupos radicales han atacado a palestinos de la Cisjordania ocupada, soldados israelíes desplegados allí, un diputado palestino en la Knesset, el Parlamento israelí, y un profesor crítico con las acciones de su Ejército en la Franja de Gaza, y todos aquellos que vinieron a escucharle a la universidad. Mientras, el ministro de Defensa, Israel Katz, anuncia el cierre de la radio del Ejército por "perjudicar el esfuerzo bélico y la moral".

Ya se ha convertido en una macabra costumbre. Decenas de colonos radicales que viven en los asentamientos ilegales de la Cisjordania ocupada se dan cita para desatar su violencia sobre el pueblo palestino. Después de la recogida de la aceituna más agresiva de los últimos tiempos, este martes una masa de colonos enmascarados han atacado una zona industrial en Beit Lid, al norte de la Cisjordania ocupada. Al menos cuatro palestinos han resultado heridos después de que el grupo de radicales incendiara coches, campos y varios edificios. Entre ellos, han calcinado una importante fábrica de productos lácteos que es un gran empleador en todos los territorios palestinos ocupados.

Irrupción en la universidad

También este mismo martes se han registrado nuevos ataques en una comunidad beduina y en la cercana aldea de Deir Sharaf, al este de Beit Lid. Los vídeos compartidos en redes sociales ofrecen estampas desesperantes, con tiendas de campaña incendiadas mientras los residentes palestinos intentan sofocar las llamas. De momento, la policía israelí solo ha arrestado a cuatro participantes, aunque las imágenes muestran a docenas de colonos enmascarados. Tres de ellos ya han sido liberados. Según el Ejército israelí, tras dispersar a los atacantes y realizar las detenciones, los israelíes huyeron a la zona industrial de Kedumim, donde atacaron a soldados israelíes y dañaron un vehículo militar.

Durante la noche del martes, otro grupo de activistas derechistas intentaron irrumpir en una reunión domiciliaria en el centro de Israel, en la que participaba el diputado Ayman Odeh, presidente de la alianza de partidos mayoritariamente árabe Hadash-Ta'al. Al grito de "¡Terrorista!" o "¡Que tu aldea arda!", los manifestantes atacaron el vehículo de Odeh, lo persiguieron, golpearon sus ventanas y lanzaron piedras contra el coche. Horas antes, el diputado de extrema derecha y viceministro Almog Cohen ha irrumpido en una conferencia en la Universidad Ben-Gurion en protesta contra el profesor crítico con las acciones de su Ejército en Gaza. Junto a él, había varios activistas de la organización ultranacionalista Im Tirzu, que se dedica a deslegitimar a los grupos israelíes de izquierda y de derechos humanos.