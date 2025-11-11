La fiscalía turca pide hasta 2.300 años de cárcel para el detenido alcalde de Estambul, principal rival político de Erdogan

La fiscalía turca ha pedido este lunes un mínimo de 828 años y un máximo de 2.352 años de cárcel para el detenido alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, encerrado el pasado mes de marzo. Imamoglu, candidato a la presidencia de Turquía por parte del principal partido de la opoisición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), es visto como el principal rival político del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Gran parte de las encuestas, además, colocan a Imamoglu por delante de Erdogan, líder de Turquía desde 2001. La fiscalía turca, así, acusa al alcalde de Estambul de haber creado supuestamente una "mafia criminal" de corrupción en la gran metrópolis turca. La lista de presuntos crímenes es eterna: recibir y dar mordidas, extorsión, corrupción en adjudicaciones públicas, pertenecer y liderar una organización criminal, contaminación intencionada del medio ambiente, dañar propiedad pública y lavado de dinero, entre muchas otras acusaciones.

"Hemos detallado la estructura de de su organización criminal en el texto de la acusación. Esto es importante. Hay seis líderes de esta organización, y por encima de ellos está Ekrem Imamoglu. Ahora el tribunal debe realizar un juicio rápidamente. Necesitamos llegar a una conclusión lo antes posible", ha declarado a la prensa este martes el fiscal general de Estambul, Akin Gürlek, que ha asegurado que el texto de la acusación llega casi a las 4.000 páginas e involucra a cerca de 400 personas acusadas.

La democracia, a juicio

Expertos, académicos y oenegés internacionales aseguran que con los ataques de la justicia turca contra la oposición -e Imamoglu en particular- Erdogan está buscando destruir al CHP y modificar la oposición turca para que ésta se convierta en dócil, doméstica y sistémica, al modo de la Rusia de Vladímir Putin.

Imamoglu no es el único perseguido: en los últimos meses, la justicia ha detenido a más de una decena de alcaldes de municipios y distritos, y busca ahora levantar la inmunidad parlamentaria al líder del partido y de la oposición, Özgür Özel, que se enfrenta también a una retahíla de acusaciones en su contra.

"¿Cómo puede ser que alguien sea acusado al mismo tiempo de corromper unas elecciones, tener un diploma falso, ser un ladrón, un terrorista y un espía? Acusar a alguien inocente de una de estas cosas ya sería una injusticia. Pero hacerlo de todas a la vez es un crimen enorme. ¿Cuál ha sido el crimen real [de Imamoglu]? Su crimen es el de ser el candidato a la presidencia. No hay ningún otro crimen", ha declarado este martes Özel.