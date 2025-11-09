Seísmo
Alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 6,7 en el noreste del país
El seísmo se produjo frente a las costas de Iwate, que resultó una de las regiones más afectadas, junto con la vecina de Miyagi
EFE
Seul
Un fuerte terremoto de 6,7 grados de magnitud sacudió este domingo el noreste de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), desatando una alerta de tsunami.
El seísmo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), según JMA.
Tuvo una intensidad de 4 en la escala japonesa de 0 a 7 en las zonas más afectadas de Iwate y la vecina prefectura de Miyagi.
- Tres fallecidos y quince heridos durante el fuerte oleaje en Tenerife este sábado
- Concluye la obra en las entrañas de la avenida marítima de Santa Cruz para evitar el colapso de los puentes
- Muere una mujer tras ser arrastrada por un golpe de mar en Tenerife
- Fin de semana pasado por agua en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet
- Cinco turistas heridos tras ser arrastrados por una ola en Tenerife
- A qué hora se juega mañana el CD Tenerife - Bilbao Athletic y cómo puedo verlo en streaming por TV o móvil
- Encuentran en Tenerife un coche de alquiler robado en Madrid hace cuatro años
- Multas de hasta 1.000 euros por groserías o conductas inadecuadas en las oficinas municipales de Santa Cruz