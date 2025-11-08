Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski pide a los europeos aumentar la presión sobre Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este sábado a los europeos aumentar la presión sobre Rusia e hizo un balance sobre nuevos ataques rusos en el curso del día con más de 450 drones y 45 misiles. "Rusia lanzó más de 450 drones de ataque y 45 misiles de diversos tipos contra Ucrania. Y los objetivos de los terroristas siguen siendo los mismos: la vida civil, los edificios residenciales, nuestro sector energético y la infraestructura", dijo Zelenski en su cuenta de Facebook. "Se necesitan sanciones para privar a Rusia de los medios para continuar la guerra que inició y que sigue prolongando.
Rusia se hace con el control de otra localidad en el este de Ucrania
El Gobierno de Rusia ha anunciado este sábado nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania con la toma de la localidad de Volchie, situada en la provincia de Dnipropetrovsk. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que las unidades del grupo Este de las Fuerzas Armadas de Rusia "han avanzado en profundidad frente al enemigo" y han logrado "completar la liberación de la localidad de Volchie".
Al menos seis muertos por ataques rusos contra varias regiones ucranianas
Las fuerzas invasoras rusas han lanzado ataques contra diversas regiones ucranianas en las últimas horas dejando al menos seis personas muertas, varios heridos y daños materiales en edificios, vehículos e infraestructuras críticas. En las últimas 24 horas, las fuerzas de ocupación lanzaron 826 ataques contra 21 asentamientos en la región de Zaporiya en los que tres personas murieron y otras seis resultaron heridas. Según informó el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov, las fuerzas rusas realizaron 15 ataques aéreos en Zaliznichne, Rivnopillia, Yablukove, Chervone, Novoandriivka y Preobrazhenka. Un total de 560 drones de distintos tipos atacaron distintos municipios y también hubo seis ataques con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) contra Orikhiv, Novomikolaivka, Novouspenivka y Novodanylivka y hubo en otros lugares 245 ataques de artillería.
Habla Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que le gustaría reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Hungría para encontrar una solución a la guerra de Ucrania pese a haber cancelado los preparativos del encuentro por discrepancias con el Kremlin. "Me gustaría mantener la reunión en Hungría, en Budapest. Al final decidí que no quería celebrarla porque no creía que fuera a pasar nada importante. Pero si la celebramos, me gustaría que fuera en Budapest", aseguró Trump en la Casa Blanca junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Sistema antidrones en Polonia
El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, confirmó este viernes que su país ha recibido y desplegado sistemas antidrones estadounidenses Merops en el marco de la cooperación aliada para proteger el flanco Este de la OTAN. En un mensaje publicado en la plataforma X, el ministro dijo que "estos sistemas mejorarán las capacidades nacionales para detectar y neutralizar drones" y añadió que "la cooperación con los aliados está dando resultados tangibles".
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que el Ejército de su país ha establecido en 314 el número de soldados rusos que han conseguido entrar en la disputada ciudad de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk. "En la misma ciudad, en su interior, hay, según los datos de los militares, 314 rusos", declaró Zelenski, según informa la agencia pública ucraniana, Ukrinform.
La situación en Zaporiyia
Las autoridades de Rusia y Ucrania han pactado un nuevo "alto el fuego localizado" en torno a la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y en manos de las tropas rusas desde marzo de 2022, para permitir que continúen las reparaciones de uno de los cables de suministro externo a las instalaciones, según ha anunciado el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA). El director general del organismo, Rafael Grossi, ha afirmado que el OIEA ha mediado en estos esfuerzos, que "allanan el camino para unos trabajos de reparación destinados a reforzar la conexión de las instalaciones con la red eléctrica y evitar un accidente nuclear".
Kremlin niega que Lavrov haya caído en desgracia tras la cancelación de la cumbre de Budapest
El Kremlin negó hoy que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, haya caído en desgracia después de la cancelación de la cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos en Budapest. "En esas informaciones no hay nada que tenga que ver con la realidad", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Añadió que: "Por supuesto, Lavrov sigue trabajando en el puesto de ministro de Exteriores".
Rusia asegura haber derribado once drones ucranianos sobre tres de sus regiones y Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche once drones de ala fija ucranianos sobre tres de regiones del país y la anexionada península de Crimea, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, cinco de los aparatos no tripulados abatidos la pasada noche fueron interceptados y destruidos sobre el territorio de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Los drones restantes fueron derribados sobre las regiones de Briansk (tres) y Kursk (dos), ambas fronterizas con Ucrania, y en Kaluga (uno), a unos 140 kilómetros del lugar más próximo de la frontera ucraniano.
Ucrania neutraliza 94 drones rusos y otros 31 impactan en 11 puntos del país
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 94 del total de 128 drones lanzados por Rusia contra su territorio, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del viernes. Otros 31 aparatos no tripulados, todos ellos de ataque, impactaron en once localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea. En el momento de la publicación del parte, algunos drones rusos seguían sobrevolando Ucrania. Del total de drones lanzados en este ataque por Rusia, cerca de ochenta eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed.
