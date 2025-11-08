En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Israel ha confirmado que los restos del último rehén entregado por Hamás corresponden a Lior Rudaeff
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel devuelve 15 cuerpos de palestinos en su poder a Gaza a cambio del rehén Lior Rudaef
El Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza) recibió este sábado los cadáveres de 15 palestinos que permanecían en manos de Israel, después de que la Yihad Islámica Palestina devolviera el viernes el cadáver del rehén Lior Rudaef, identificado esta mañana, según informó el Ministerio de Sanidad de la Franja en un comunicado. "El Ministerio de Salud anuncia la recepción de 15 cadáveres de mártires que han sido liberados hoy por la ocupación israelí y entregados por la Cruz Roja, lo que eleva el número total de cadáveres de mártires recibidos a 300", recoge el comunicado.
Colonos israelíes hieren a civiles, periodistas y paramédicos en un ataque en Cisjordania
Al menos ocho personas resultaron heridas, entre ellas paramédicos y periodistas, durante un ataque de colonos israelíes en la aldea palestina de Beita, cerca de Nablus (norte de Cisjordania), según informaron a EFE testigos de la agresión y reportó la Media Luna Roja Palestina. "Es la primera vez que veo bárbaros. Están locos. Atacan a todos, la periodista se agachó, basta, resultó herida. Y aun así la atacaron una y otra, y otra, y otra vez", explicó a EFE uno de los testigos del ataque, Munthar Amira, en mensajes de audio.
Entre los heridos está la periodista de la agencia Reuters Ranin Sawaftah, la única según este testigo que sufrió una paliza a manos de los colonos. Los demás heridos, al menos ocho según ha podido comprobar EFE a través de las imágenes del hospital y el lugar de los hechos, sufrieron golpes con piedras lanzadas por los colonos.
Israel confirma la identidad del último cuerpo entregado por Hamás
El Ejército de Israel ha confirmado este sábado que los restos del último rehén entregado por Hamás corresponden a Lior Rudaeff, un alto cargo en materia de seguridad del kibutz Nir Yitzhak y que fue secuestrado en el marco de los ataques del 7 de octubre de 2023. "Tras completar el proceso de identificación llevado a cabo por el Centro Nacional Médico Forense, en cooperación con la Policía y de Israel, representantes del Ejército han informado a la familia de la identidad del rehén, cuyo cuerpo ha vuelto a Israel", ha indicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.
Premier Tech deja de ser copatrocinador principal del equipo ciclista israelí
La empresa canadiense Premier Tech ha decidido dejar de ser "con efecto inmediato" patrocinador principal del equipo al que prestaba su nombre para competir con la licencia ProTeam de la Unión Ciclista Internacional (UCI), debido a la controversia del otro patrocinio de Israel a raíz de su guerra en la Franja de Gaza.
"Tras varias conversaciones con el equipo y una cuidadosa evaluación de todas las circunstancias relevantes, Premier Tech ha decidido dejar de ser copatrocinador principal del equipo con efecto inmediato", indicó este viernes la propia empresa canadiense en su página web.
"Aunque tomamos nota de la decisión del equipo de cambiar de nombre para la temporada 2026, la razón principal de Premier Tech como patrocinador del equipo ha quedado eclipsada hasta tal punto que nos resulta insostenible continuar como patrocinadores", añadió el comunicado.
Mahmud Abás pide a Meloni el reconocimiento italiano del Estado palestino
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, se ha reunido este viernes en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y, durante el encuentro, le ha pedido que su gobierno reconozca el Estado palestino.
La reunión duró aproximadamente una hora y tuvo lugar en el romano Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano, donde fue recibido por un piquete de honor.
La ocasión le sirvió a Abás para renovar la petición a Italia de que reconozca el Estado palestino para proteger la solución de los dos estados con Israel en base a las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital, según la agencia oficial palestina Wafa.
El acceso humanitario en Gaza está limitado a dos pasos fronterizos y con vetos, según ONU
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, denunció este viernes que el acceso humanitario en Gaza continúa "limitado a solo dos pasos fronterizos" en los que además "se prohíbe la entrada a ciertos artículos y al personal de las ONG".
"Las necesidades urgentes de la población siguen siendo enormes y los obstáculos no se están eliminando con la suficiente rapidez", dijo en rueda de prensa el portavoz adjunto del secretario general, Farhan Haq, que citó un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Según la OCHA, ha habido "importantes avances" en la ampliación de ayuda humanitaria, pero aún son insuficientes. Además, las personas desplazadas permanecen en "campamentos improvisados y superpoblados", muchos de los cuales se establecieron espontáneamente en zonas abiertas o inseguras.
Israel agradece a México que frustrara un intento de asesinato contra su embajador
El Ministerio de Exteriores israelí aseguró este viernes en un comunicado que los servicios de seguridad mexicanos impidieron que una red criminal atentara contra el embajador de Israel en México, una operación dirigida por Irán.
En un comunicado de prensa remitido este viernes, Exteriores agradeció a los servicios de seguridad mexicanos haber desarticulado "una red terrorista dirigida por Irán" que pretendía atacar al embajador israelí en México, Einat Kranz-Neiger.
El presunto intento de asesinato fue frustrado en México este verano, informó el medio estadounidense Axios, que detalló también que el plan para llevar a cabo el crimen se habría puesto en marcha a finales de 2024.
En Cisjordania
La Media Luna Roja Palestina ha denunciado que al menos 15 palestinos han resultado heridos este viernes, la mayoría por inhalación de gases lacrimógenos y al menos uno por arma de fuego, durante una operación israelí para dispersar una protesta en Cisjordania contra el levantamiento de un asentamiento ilegal de colonos. La marcha, organizada por la Comisión de Resistencia al Muro y al Asentamiento, en cooperación con las autoridades locales cisjordanas, iba específicamente dirigida en contra del plan de Israel para apoderarse de 3,5 hectáreas de tierra de la población palestina de Kafr Qadum, al este de Qalqilia, en el norte de Cisjordania.
Mahmud Abás afirma que "el gobierno israelí prefiere el extremismo a la coexistencia"
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, afirmó que el desarme de Hamás "no es un deseo extranjero, sino una necesidad palestina" y acusó al actual gobierno israelí de preferir "el extremismo a la coexistencia", en una entrevista publicada este viernes en el diario "La Stampa" durante su visita a Italia. Abás explicó que actualmente "Israel se encuentra en una encrucijada. Por un lado, ciudadanos valientes que claman por la paz y el fin de la ocupación; por otro, un gobierno extremista y grupos de colonos que empujan al país hacia el racismo y el apartheid". Y subrayó que mientras la ANP no ha abandonado la paz ni el diálogo, "el actual gobierno israelí prefiere el extremismo a la coexistencia". Sobre el plan para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó la necesidad y urgencia de "que todas las facciones entreguen sus armas al Estado palestino para que Gaza tenga su propia autoridad, ley y policía" así como "el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, con mandato de la ONU, para supervisar y apoyar la seguridad palestina durante la transición".
El Ejército de Israel mata a dos adolescentes palestinos en los alrededores de Jerusalén
El Ejército de Israel ha matado a tiros a dos adolescentes palestinos en la localidad de Al Judeira, en los alrededores de Jerusalén, según han denunciado las autoridades palestinas, tras lo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado que ambos "lanzaron un cóctel molotov" en la zona. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha señalado que los fallecidos son Mohamad Abdulá Teim y Mohamad Rashad Fadel Qasem, ambos de 16 años. Las fuerzas israelíes mantienen retenidos los cuerpos, sin que hayan sido entregados por ahora, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA. El Ejército israelí ha indicado en un comunicado que "dos terroristas que prendieron fuego y lanzaron cócteles molotov hacia una zona civil fueron identificados" en la zona, cerca del muro de separación levantado por Israel. "Las fuerzas eliminaron a los dos terroristas. No hay bajas entre nuestras fuerzas", ha remachado.
