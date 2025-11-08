Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Colonos israelíes hieren a civiles, periodistas y paramédicos en un ataque en Cisjordania

Al menos ocho personas resultaron heridas, entre ellas paramédicos y periodistas, durante un ataque de colonos israelíes en la aldea palestina de Beita, cerca de Nablus (norte de Cisjordania), según informaron a EFE testigos de la agresión y reportó la Media Luna Roja Palestina. "Es la primera vez que veo bárbaros. Están locos. Atacan a todos, la periodista se agachó, basta, resultó herida. Y aun así la atacaron una y otra, y otra, y otra vez", explicó a EFE uno de los testigos del ataque, Munthar Amira, en mensajes de audio.

Entre los heridos está la periodista de la agencia Reuters Ranin Sawaftah, la única según este testigo que sufrió una paliza a manos de los colonos. Los demás heridos, al menos ocho según ha podido comprobar EFE a través de las imágenes del hospital y el lugar de los hechos, sufrieron golpes con piedras lanzadas por los colonos.